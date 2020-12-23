مباحثات سودانية أممية لدعم برامج التنمية في الخرطوم

بحثت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، هبة محمد علي، اليوم الأربعاء، في الخرطوم مع بابكر سيسى منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة عدة موضوعات أهمها البرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية فى السودان والمشروعات التى تخدم معيشة المواطن وتقديم أفضل سبل العيش.وقالت الوزيرة السودانية، إن البلاد تتطلع للانتقال من دائرة الحصار الاقتصادي الذى أقعد السودان كثيرًا طيلة الفترة الماضية دون الاستفادة من دعم الصناديق الممولة للمشروعات التنموية وفق وكالة الأنباء السودانية.من جانبه أبدى منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة استعداد الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون مع الحكومة الانتقالية في تنفيذ برامج الحكومة التى تخدم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.