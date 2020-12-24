ليلة رأس السنة.. أبرز الأفلام المصرية المنتظر عرضها فى السينما 2021

أبرز وأهم الأفلام المصرية المنتظر عرضها في سينمات 2021

2- حلوة الدنيا سكر

3- وقفة رجالة

4- صابر وراضي





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رغم أن العام الحالي شهد أزمة كبيرة في السينمات كان يأمل البعض أن تنتهي الآن أن الحال بقي كما هو عليه، حيث توجد عدد من أبرز وأهم الأفلام المصرية التي سوف تقدم للجمهور من ضمنها فيلم حظر تجول للنجمة إلهام شاهين ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان أحمد مجدي وهو من إخراج أمير رمسيس، حيث سيتم عرضه يوم 30 ديسمبر من الشهر الحالي.

إلهام شاهين من جوائز حظر تجول إلى الجمهور وحصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة كبيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 لتنتقل إلهام شاهين من الجوائز إلى الجمهور بعرض العمل ضمن أفلام رأس السنة وضمن الأعمال المصرية المنتظر عرضها في سينمات 2021؛ بينما جاء الرد الفعلي والنقدي عن الفيلم في عرضه بالمهرجان كأسلوب تشويق للجمهور الذي ينتظر عرضه.

هنا الزاهد في مواجهة سيد رجب وأحمد أدم ويشارك في الأفلام المصرية المنتظر عرضها في سينمات 2021 ثلاثة أفلام أخرى الفيلم الأول هو فيلم "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد التي تظهر في الأفيش لأكثر من مرة بمفردها، كما تكون في مواجهة أمام الفنان سيد رجب بفيلم "وقفة رجالة"، وأمام الفنان أحمد أدم بفيلم "صابر وراضي" الذي يقوم بإنتاجه أحمد السبكي.

ستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الافلام المصرية المنتظر عرضها خلال الموسم المقبل من افلام رأس السنة الجديدة 2021، وهو عدد ضئيل جدا خاصة في ظل أزمة السينمات المصرية وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث جاءت عدد الأفلام التي سيتم عرضها إلى أربعة أفلام دفعة واحدة والتي ستقدم للجمهور في الأسبوع الأخير من العام الجاري.1- حظر تجول