ليلة رأس السنة.. أبرز الأفلام المصرية المنتظر عرضها فى السينما 2021
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:36 ص
حسين الجنديطباعة
ستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الافلام المصرية المنتظر عرضها خلال الموسم المقبل من افلام رأس السنة الجديدة 2021، وهو عدد ضئيل جدا خاصة في ظل أزمة السينمات المصرية وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث جاءت عدد الأفلام التي سيتم عرضها إلى أربعة أفلام دفعة واحدة والتي ستقدم للجمهور في الأسبوع الأخير من العام الجاري.
أبرز وأهم الأفلام المصرية المنتظر عرضها في سينمات 20211- حظر تجول
2- حلوة الدنيا سكر
3- وقفة رجالة
4- صابر وراضي
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رغم أن العام الحالي شهد أزمة كبيرة في السينمات كان يأمل البعض أن تنتهي الآن أن الحال بقي كما هو عليه، حيث توجد عدد من أبرز وأهم الأفلام المصرية التي سوف تقدم للجمهور من ضمنها فيلم حظر تجول للنجمة إلهام شاهين ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان أحمد مجدي وهو من إخراج أمير رمسيس، حيث سيتم عرضه يوم 30 ديسمبر من الشهر الحالي.