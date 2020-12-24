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رئيس التحرير التنفيذي
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« كريسماس كورونا».. المكسرات أفضل تسلية لليلة رأس السنة بالمنزل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:02 م
المكسرات
المكسرات
إسلام جمال
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 فرض فيروس كورونا المستجد الاحتفال بأعياد الميلاد بالمنازل، بسبب انتشار الموجة الثانية للفيروس الذى تحور فى سلالة جديدة أشد شراسة وأكثر إنتشارًا، ويسعى البعض الى خلق بعض الأجواء البديلة للإحتفالات، من خلال مشاهدة الأفلام والاستمتاع بالتسالي والمكسرات، ونرصد فى هذا التقرير فوائد العديد من المكسرات لجسم الإنسان، وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.
« كريسماس كورونا»..
- عين الجمل

يعتبر عين الجمل، من المكسرات التى تساهم فى تعزيز المناعة، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الجسم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للكثير من الدراسات، فعين الجمل مضاد للفطريات وطارد للديدان المعوية ومقوى للجهاز الهضمي، بالإضافة الى أنة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
« كريسماس كورونا»..
- اللوز

يساعد اللوز فى تغذية الطبقات المختلفة من الجلد وينعم البشرة الجافة، كما أنه يعالج كثير من أمراض الجلد وتشقق وجفاف اليدين والقدمين.
« كريسماس كورونا»..
- الكاجو

أكدت الكثير من الدراسات الطبية، أن الكاجو يساهم فى يخفض من ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكوليسترول الحميد فى الجسم.
« كريسماس كورونا»..
- البندق

يتربع البندق على عرش المكسرات، فالكبير والصغير يعشقه، ويعد من التسالي التى تساهم فى حماية القلب من الكثير من الأمراض، كما أنه صحي للأسنان واللثة ومنظم لعملية الأيض، وغني بفيتامين E الذي يلعب دورًا هامًا ضد الأكسدة.
« كريسماس كورونا»..
- الفول السوداني

الفول السوداني لا يمكن بالطبع إغفال فوائد الفول السوداني عند ذكر فوائد المكسرات المختلفة، فالفول السوداني من أرخص وأشهر المكسرات، حيث يحمي من الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى الحماية من مرض الزهايمر.

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