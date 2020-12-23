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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يبحث تطوير القطاع الثقافي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:48 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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عقد أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لبحث تطوير القطاع الثقافي وتكثيف ونشر الأنشطة الثقافية، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور ناصر أبو زيد استاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة سوهاج، وممثلي إدارات العلاقات العامة والإعلام، والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات، والمكتبة بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ دعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج التام لقطاع الثقافة، واهتمامه بإحياء الأنشطة الثقافية ونشرها في مختلف مراكز سوهاج، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع الحيوي للمساهمة في اكتشاف ودعم الموهوبين، لافتًا إلى القيام خلال الفترة القادمة بجولات تفقدية للمكتبات الثقافية والتراثية بنطاق المحافظة، والعمل على الحفاظ على الكتب التراثية عن طريق تصويرها وحفظها إلكترونيا؛ لخدمة طلاب الجامعة والمواطنين من محبي القراءة.

أشار القاضي إلى عقد اجتماع بصفة دورية لمناقشة التصورات والمقترحات، ووضع خطة عمل لتنشيط قطاع الثقافة بالمحافظة، على أن يضم الاجتماع ممثلين من جامعة سوهاج، وديوان عام المحافظة، وقصر ثقافة سوهاج، وعدد من طلاب الجامعة".

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