بينها «الدستور».. «الأعلى للإعلام» يهنئ الفائزين بجائزة الصحافة العربية

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر التهنئة للصحفيين المصريين الفائزين بجائزة الصحافة العربية، معربا عن تمنياته بمزيد من التفوق والإبداع للصحافة والصحافيين المصريين، واستمرار دورهم في دعم الحريات، والدفاع عن الدولة المصرية وقضاياها العادلة.وأشاد المجلس بالزملاء الفائزين وهم: محمد أمين المصري "صحيفة الأهرام"، وطاهر الطاهر "أخبار الأدب"، وسمر صالح "الوطن"، وأحمد عاطف "الدستور".وقدم المجلس التهنئة أيضا لمؤسسة اليوم السابع لحصولها على جائزة الصحافة الذكية.