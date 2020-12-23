استمرار أعمال تطوير شارع عرابي بشبرا الخيمة (صور)

شهد شارع أحمد عرابي بحي غرب مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، استمرارا أعمال التطوير وإزالة الإشغالات والمخالفات من الجراجات والمحلات والعمل على إنشاء محور أحمد عرابي والتي من المفترض أن تستمر لمدة 6 شهور.وقابل الأهالي هذه الخطوة بترحيب كبير وردود فعل جيدة حيث خرج أعداد كبيرة منهم للوقوف بجانب العمال المكلفين بأعمال التطوير وتبادل الكلمات الطيبة، فيما تداول البعض منهم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتهم مقاطع فيديو مصورة لمعدات أثناء عملها ملحقين بها عبارات إيجابية.قال أحد سكان المنطقة يدعى محمد وحيد إن الشارع شهد لوقت كبير أزمة في انتشار المقاهي والجراجات التي تسيطر عليه بداية من الطريق الدائري وحتى كوبرى عرابى، وكان لابد من التخلص من هذه العشوئية التي طالما تسببت في مضايقات المارة والسيارات أثناء عبور الشارع وسببت الزحام في الكثير من أوقات اليوم.وأضاف أخر يدعى روماني أنه يأمل في الارتقاء بالمنطقة بأثرها وبما في ذلك الشوارع الجانبية من حيث تطوير شبكة الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المرافق الحيوية وأخيرا تركيب بلاط «الإنترلوك» للحفاظ على نظافة الشوارع وتحويل المنظر العام من العشوائية لشكل أفضل.جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بالشبكة القومية.