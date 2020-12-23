«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ شبكة كهرباء بـ6 أكتوبر

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، طرح مناقصة لتنفيذ الأعمال المتبقية من المن شبكة كهرباء منطقة إسكان الشباب بالمنطقة العمرانية الثانية بالمرحلة الأولى بمدينة 6 أكتوبر إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات الجديدة، حيث تم حسب أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء من الشركة العامة للمشروعات الكهربائية إيلجيكت.وأوضح اتحاد المقاولين، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية حيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 52.607 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلى أن يتم الحصول على كراسة الشروط المواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، حيث أن الفئة الخامس لأعمال الكهروميكانيكية المناسبة لتنفيذ تلك المناقصة، لافتا إلى أن سيتم إخطار المقبولين فينا بموعد فتح المظاريف الفنية بموعد لاحق وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.