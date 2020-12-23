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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ترامب يعطل موازنة الدفاع الأمريكية باستخدام الفيتو
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:53 م
ترامب
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أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عطل موازنة الدفاع الأمريكية باستخدام الفيتو.
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