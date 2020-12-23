هل قرارات منع الاحتفالات تشمل الأماكن المفتوحة أم لا؟.. «الوزراء» يوضح

أكد المستشار نادر سعد، المتحث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق منع الاحتفالات برأس السنة، يشمل إن كانت في أماكن مفتوحة أو مغلقة، مشيرا إلى أن المحليات والمحافظين، تلقوا أوامر بتشديد الرقابة، لافتا إلى أنه سيكون هناك عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص للمنشأة المخالفة.





وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن السعة الاستيعابية، داخل المطاغم والمقاهي، كما هي، ولم تختلف عن تطبيق نسبة 50%.





وأضافت أن العقوبات للمخالفين عن السعة الاستيعابية، تكون بالإغلاق لمد ثلاثة أيام، وفي حالة التكرار يغلق لمدة شهر، وإن تكررت مرة ثالثة، يسحب منها التراخيص تماما.



