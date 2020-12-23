«التسويق السياسي كمدخل لنجاح الأحزاب».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بأبو النمرس

قال محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، إن الحزب حريص على تأهيل وتدريب الشباب لتحمل المسئولية، وأن يكون لدينا شباب واعي وعلى قدر كبير من الثقافة.وأضاف سعيد، خلال كلمته بالندوة والتي عقدت تحت عنوان "التسويق السياسي كمدخل لنجاح الأحزاب" وحاضر فيها الدكتور هشام البحيرى أستاذ إدارة الأعمال بكلية تجارة جامعة القاهرة، والنائب المستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والدكتور محمد أبو القاسم بكلية القصر العينى، إن الغرض من الندوة هو تدريب الحاضرين من الحزب على كيفية التسويق السياسي ومشاركة أكبر عدد من المواطن في حزب مستقبل وطن وأخبارهم بمبادئ الحزب وأن هدفه هو خدمة المواطن في المقام الأول.وفي ذات السياق قال حسن العفش الأمين المساعد للحزب بالمركز، إن هذه الندوة جاءت في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتذليل كافة العقبات التي يمكن ان تواجه المواطن.وأشار رمضان الغزالى ووحيد صالح الأمناء المساعدين للحزب بالمركز، إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذ توجيهات السيد المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.