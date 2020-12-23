البحيرة: رصف 1025 طريقًا بمليار و300 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال السنوات الست الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة الداعمة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.قال المحافظ، في بيان الأربعاء، إن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، لافتًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ أكثر من 3000 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز 55.5 مليار جنيه.أشار إلى أن الدولة تواصل جهودها في قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القري، أنه تم خلال عامين فقط رصف 1025 طريق داخلي بالمركز بالمدن والقرى تتجاوز تكلفتها 1.3 مليار جنيه في أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق.