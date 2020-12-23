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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحيرة: رصف 1025 طريقًا بمليار و300 مليون جنيه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:56 م
رصف
رصف
معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال السنوات الست الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة الداعمة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

قال المحافظ، في بيان الأربعاء، إن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، لافتًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ أكثر من 3000 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز 55.5 مليار جنيه.

أشار إلى أن الدولة تواصل جهودها في قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القري، أنه تم خلال عامين فقط رصف 1025 طريق داخلي بالمركز بالمدن والقرى تتجاوز تكلفتها 1.3 مليار جنيه في أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق.

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