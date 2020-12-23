«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإغلاق الكامل لا يعني إغلاق البلد بشكل كامل، لافتاً إلى أن الإغلاق الكامل الذي قصده رئيس الوزراء هو أن نضطر لإغلاق بعض الأنشطة كما فعلنا خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث تم تعليق بعض الأنشطة.





وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء، أن الإغلاق الكامل تم تجربته في دول أخرى وكان له آثار اقتصادية سلبية للغاية.





وأشار إلى أن الإغلاق الجزئي تحدده لجنة الأزمات بناء على معطيات الواقع، لافتاً إلى أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الموجة الأولى والخاصة بالإغلاق الجزئي كانت انعكاس لواقع معين كنا نلمسه، متابعا: "لو تراءى للجنة أن الأمور تستدعي هذا الإجراء، فإنها مخولة باتخاذه".







