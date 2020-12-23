قرقاش: نتطلع لقمة ناجحة في الرياض لتعزيز الحوار الخليجي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن الإمارات تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.وقال قرقاش- في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء "نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي، إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".