في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة خلال الساعات الماضية مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لتجديد التعاقد معه.





وجاءت الجلسة في مقر الوزارة بطلب من وزير الرياضة لإنهاء تجديد اللاعب للزمالك.





وشدد وزير الرياضة على فرجاني بأهمية بقائه مع الزمالك وتلبية كل مطالبه المالية، مشيرا إلى أن وجوده مع الفريق أمر ضروري ولا غنى عنه.





وأوضح الوزير لفرجاني أن الأمور مستقرة داخل الزمالك والجميع يدعم الفريق في الوقت الحالي.



