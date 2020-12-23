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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة طنطا: ندعم الفنون الراقية وأولوية لرعاية الطلاب الموهوبين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:58 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أهمية دور الجامعة فى إعداد أجيال متعاقبة قادرة على العطاء وتنمية الإبداع وإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب لإظهار مواهبهم وممارسة إبداعاتهم، وذلك من خلال ما تقدمه من دعم لكل الأنشطة الطلابية وحرصها على تبنى وتشجيع العناصر المتميزة.

جاء ذلك، فى مستهل كلمته فى افتتاح الملتقى الإبداعي لطلاب التربية النوعية، بحضور الدكتور حمدى شعبان عميد الكلية، والدكتوره نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتورة رانيا الإمام، وكيل الكلية لشؤون الدراسات، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبدالمطلب مدير وحدة الجودة، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالملتقى الذي ضم 150 تحفة فنية لطلاب التربية الفنية تحت إشراف الدكتور محمود السيد رئيس القسم، و300 منتج يدوى بتقنية عالية فى الاقتصاد المنزلي برئاسة الدكتورة آية محمد فوزى لبشتين رئيس القسم، ومواهب متميزة في مجال الموسيقى تحت إشراف الدكتوره دينا المحلاوى رئيس القسم، وعرضًا مسرحيًا لطلاب الإعلام التربوى تحت قيادة الدكتوره لبلبة خليفة وإشراف الدكتوره عزه الملط رئيس القسم.

وأعرب زكي عن فخره واعتزازه بكلية التربية النوعية الوجه المشرق لجامعة طنطا، ووجه الشكر لعميد الكلية والوكلاء ‏ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما وجه شكرًا خاصا لأبنائه الطلاب￼ ‏الذين أبدعوا فيما تم عرضه من أعمال، موجهًا بضرورة تخصيص منفذًا لتسويق منتجات الطلاب.￼￼

وأشار الدكتور حمدى شعبان، عميد كلية التربية النوعية بطنطا، إلى أن الملتقى يهدف إلى تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والخبرات العلمية من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملى وإظهار مواهبهم وإبداعهم بشكل فردى وجماعى في شتي تخصصات الكلية وهي الإعلام التربوي والفنون والموسيقي والاقتصاد المنزلى والموسيقى وتكنولوجيا التعليم.

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