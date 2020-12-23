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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدرس عدة خيارات قوية للرد على إيران ووكلائها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:00 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكدت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، اتفاق مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على عدة خيارات لطرحها عليه قريبا بشأن إيران.

وكشف مصدر أمريكي، عن أن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض لبحث عدة خيارات لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق، وفق قناة "سكاي نيوز".

وأشار المصدر الأمريكي، إلى أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وكريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي، وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران.

يأتي ذلك فيما هدد الجيش الأمريكي بالرد على الهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد والمصالح الأمريكية، مشددا على أنه لن يصمت إزاء هذه الاعتداءات.

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