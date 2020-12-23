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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

حل لغز العمود الفضائي بعد ظهوره فى 3 أماكن واختفائه (صور)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:17 م
العمود الفضائي
العمود الفضائي
سارة ساويرس
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أثار ظهور عمود معدني بالصحراء الأمريكية، حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل وأثار غموض وفضول الكثيرين حول الكشف عن سره الغامض، الذي ظن البعض بأنه عمود فضائي، ما الحكاية؟

ظهور العمود الغامض
شغل اهتمام رواد التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العالمية، قصة عمود غريب، مصنوع من ألواح معدنية، ظهر فى البداية فى الصحراء الأمريكية، ثم اختفى وظهر عمود مشابه له في رومانيا، وبعدها قطعة ثالثة في ولاية كاليفورنيا، وهو ما اعتبره البعض عمود وضعه أجسام فضائية، أو أنه أثر لحضارة قديمة.

حل لغز العمود
ظل لعز العمود، سببا فى حيرة كثيرون، حتى تحدثت عنه تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، قائلة إنها لا تستطيع أن تقول إنها كائنات فضائية، لكنها "كانت هنا والآن اختفت" مشيرة إلى أن ظهوره كان الأربعاء فقط وفي منتصف الليل أخذه شخص ما، مؤكدة: "الشرطة لدينا تحقق في الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته".

بعد كل هذه الحيرة التى أصابت كثيرون، أعلنت مجموعة فنية تحمل اسم "الفنان لأكثر شهرة" وتقيم في ولاية نيومكسيكو بأمريكا، أنها هى اليد الخفية وراء ظهور تلك الألواح، لتحصد على شهرة عالمية إضافية وراء أعمالها الفنية.

الفنان الأكثر شهرة
أعلنت المجموعة الفنية "الفنن الأكثر شهرة" عن مسؤوليتها وراء لغز العمود الذي حير الكثير من المواطنين، حيث قدمت المجموعة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ألبوم صور لهذا العمود المعدني، كما عرض الفنان ماتي مو، وهو مؤسس مجموعة "الفنان الأكثر شهرة" صور للوح المعدني، الذي عرضه للبيع مقابل 45 ألف دولار.

كما كشف المصور روس برناردس، الذي وثق رحلة هذا العمود المعدني، من خلال مجموعة من الصور نشرها عبر حسابه على انستجرام، أن هذا العمود لا علاقة له بالفضاء، وهو مجرد صفائح معدنية بداخلها هيكل خشبي مفرغ.

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