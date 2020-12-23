إصابة أسرة وزير سابق بكورونا: زجاحة عطر كشفت الفيروس

كشف جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق في حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عن إصابته بكورونا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية لظهور أعراض طفيفة عليه وعلى زوجته وابنه فجر الأربعاء.وقال العربي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعراضًا ظهرت عليه من خلال فقدان حاسة الشم والتذوق، حيث تم إجراء مسحة طبية مع أسرته أثبتت إيجابيتها، وأكدت الإصابة أنه يخضع للعزل المنزلي، مناشدًا المواطنين بتوخي حذر التعرض للإصابة: "حالتي أنا وأسرتي بدأت في التحسن".وقال الوزير الأسبق من خلال فيسبوك، إنه شعر ببرودة شديدة فى جسده وارتفاع في درجة الحرارة حتى وصلت إلى 38.2 بالرغم من حصوله على بعض المسكنات".أضاف الوزير، 66 عامًا، "توجهت الى أحد المراكز الطبية المتخصصة وعلى الفور استقبلونى وأخذوا عينة دم للتحليل ثم أشعة مقطعية بعدها كشف بالسماعة لنخرج بنتيجة، سيادتك سليم".. الحرارة مظبوطة والرئتان سليمتان ولا يوجد بلغم ولا كحة (شوية برد فى عضلات الظهر واستمر على العلاجات اللى انت بتاخدها).بعدها سرد للدكتور أن عضلات جسمه تؤلمه بشدة وأن آلامها لا تطاق وأن الرعشة كانت أكبر من كل حدود الاحتمال، متوقعًا أن تكون كورونا فأخبره أنه لا شيء على الإطلاق ويحتاج للعرض على طبيب مخ وأعصاب؛ لأنه يتوقع أن المشكلة فى الفقرات وهي المسبب للألم".أضاف الوزير: "عدت إلى بيتى وأنا سعيد، لأنى غير مصاب بكورونا وأمضيت الأربعاء والخميس ترتفع الحرارة أحيانًا وتعود للطبيعى أحيانًا أخرى حتى فجر الجمعة كانت الحرارة طبيعية واستمرت حتى الآن، والحمد لله لا تزيد على 37، بل أنها كثيرًا ٣٦.١".وواصل وزير التعليم الأسبق منشوره: "تصرفت بطبيعية ودون حيطة حتى كان يوم السبت تأكدت أن الحرارة أصبحت طبيعية فقلت أخرج للصلاة أثناء خروجى أمسكت زجاجة عطر لأتعطّر، فإذا بى لا أشم فاتصلت بصديق طبيب شهير ووصفت له الحالة وموضوع فقدان الشم، فأخبرنى أنها أعراض كورونا فكانت الصدمة لأنه بعد قليل شكت زوجتى من تكرار الكحة ليتصل ابني عمر من الجامعة التي يدرس فيها وأخبرنى أنه يعاني من سخونة ورعشة، فأرسلت فى إحضاره للعلاج وعرضته على طبيب".أضاف أنه بعد العرض على الطبيب طلب تحاليل أجريتها وقمت بإجراء مسحة لكل واحد فينا، فتبين أنها إيجابى لنا جميعًا وقمت بعمل أشعة مقطعية جديدة لكل منا".قال العربي: "الحمد لله الوضع مطمئن بعد أن دفعت ثمن الخطأ فى التشخيص فلو أننى أعرف أنه كورونا لكنت أشد احتياطًا ولم تصب زوجتى وابنى ولولا فقدان حاسة الشم لكنت ذهبت إلى المسجد ونقلت العدوى إلى المصلين فمن يتحمل نتيجة هذا الخطأ الذى لولا عناية الله لكانت كارثة".طمأن العربي أصدقاءه ومحبيه قائلًا: "الحمد لله الحرارة لم ترتفع منذ الجمعة وليس لدى أعراض اطلاقا وكذلك زوجتى وابنى عمر الذى انتظمت حرارته واختفت عندهم الأعراض، أيضًا.. وقاكم الله شر كل سوء وحفظكم".