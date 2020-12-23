إثيوبيا تعلن مقتل 100 شخص في هجوم عرقي

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم نفذه مسلحون في إقليم بني شنقول-جومز في غرب إثيوبيا.وكانت مصادر محلية أفادت في وقات سابق بمقتل العشرات من المدنيين، في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول-قمز.ويأتي الهجوم بعد زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد للمنطقة التي تشهد توترات عرقية، حيث يسكنها الأمهرا الذين ينتمي إليهم آبي أحمد.ويشن آبي أحمد هجوم حادا على إقليم تيجراي الذي يمثل العرقية الأبرز في البلاد والتي كانت تتولى الحكم طوال الثلاثة عقود الماضية، ما زاد من حدة التوترات العرقية.