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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح دورة «إعداد معلم الكبار» بجامعة الوادي الجديد (صور)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:58 م
إعداد معلم الكبار
إعداد معلم الكبار
محمد مهدي
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انطلقت مساء الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها مركز محو الأمية وتعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد تحت عنوان "إعداد معلم الكبار".

وقالت الدكتورة إيمان فاضل، مدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة إن الدورة التدريبية عقدت بقاعة التدريب بالمبنى الإداري للجامعة بطريق الداخلة وسط اجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، بحضور علاء مطعني، مدير عام فرع جهاز محو الامية وتعليم بالمحافظة والدكتورة ايمان فاضل مدير مركز تعليم الكبار والدكتور ابو بكر ادم مدير وحدة المهارات الحياتية بالمركز والدكتورة منار علي سعيد منسق كلية الآداب بالمركز ومحمود عثمان منسق البروتوكولات بفرع محو الامية بالوادى الجديد والسيدة نجلاء فتحى ادارى الوحدة.

أكدت فاضل أن الدورة التدريبية تستهدف تدريب طلاب كليات التربية والآداب والتربية الرياضية علي كيفية محو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد فى افتتاح الدورة التدريبية إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء نهائيًا على الأمية على مستوى الجمهورية.

أضاف أن جامعة الوادى الجديد حريصة علي تقديم كافة أنواع الدعم من خلال التعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، للقضاء على الأمية نهائيًا بقرى ومراكز ومدن الوادى الجديد.

من ناحيته، قال علاء مطعني، مدير عام فرع محمو الأمية وتعليم الكبار إن تلك الدورة التدريبية تعد أولى الدورات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد حيث سيتم عقد سلسله من تلك الدورات باروقة كليات الجامعة وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مركز محو الامية وتعليم الكبار بجامعة الوادى الجديد والهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء اشتراط الجامعة لمحو أمية عدد من المواطنين على الأقل كحد أدنى للتخرج لطلاب كليات التربية والاداب والتربية الرياضية والحصول على شهادة التخرج من الجامعة.

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