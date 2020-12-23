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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رابط حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة المعفاة من الجمارك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:10 م
السيارات
السيارات
عبدالله هشام
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يحرص الكثير من أصحاب الهمم  على الاستفادة من قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر من خلال حجز موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المجهزة المعفاة من الضرائب، والتعرف على الأوراق اللازمة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك وكيفية تسجيل حجز الكشف الطبي بكل سهولة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات والعيادات المتخصصة.

رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة

ويرصد "الدستور" في إطار خدماته المتعددة للتيسير على متابعينا خاصة من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة المعفاة من الجمارك، لأصحاب الهمم الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة.

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان من "هنا"

يتم اختبار حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة  

ثم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب

ثم تسجيل رقم الخدمات المتكاملة الخاصة به

كتابة بيانات الكاملة للشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الوظيفة، المحافظة، ... )

تحديد نوع الإعاقة.

ثم اختيار مكان الكشف المطلوب.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات اللازمة الواجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك للمواطنين أصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة:-

صورتين شخصيتين  4 * 6

بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية

صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية

أصل المؤهل الدراسي.

قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.

بطاقة الخدمات المتكاملة.

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