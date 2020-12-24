تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-12-2020
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
ننشر لمتابعي «الدستور» تفاصيل حالة الطقس في مصر والمحافظات بعد أن شهد محرك «جوجل»، بشكل يومي، البحث عن حرارة الجو ليأخذ المواطن حذره قبل مغادرة المنزل، وأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل كبير تمامًا.
عن الأمطار:
1 - أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة (40 %تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
3 - وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وعن الرياح:
1 - حالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
2- حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
تصل الحرارة في القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 14
تصل الحرارة في وادى النطرون 19 14
طنطا 19 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 18 13
تصل الحرارة في السلوم 17 12
سيوة 19 09
تصل الحرارة في بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
تصل الحرارة في الزقازيق 20 13
المنصورة 20 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 12
تصل الحرارة في رأس سدر 21 12
نخل 19 05
تصل الحرارة في نويبع 23 18
طابا 22 11
تصل الحرارة في كاترين 20 07
الطور 22 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 15
تصل الحرارة في مرسى علم 24 15
الفيوم 20 10
تصل الحرارة في بنى سويف 20 10
المنيا 20 10
تصل الحرارة في أسيوط 21 10
سوهاج 22 10
تصل الحرارة في قنا 24 10
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 26 12
أدفو 26 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 25 11
تصل الحرارة في شلاتين 27 18
أبورماد 26 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 25 19
حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 24-12-2020تشهد سماء مصر نهارا طقسًا شبورة مائية صباحا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء دافىء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وعن شمال الصعيد شبورة مائية صباحا طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط احيانا طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وتكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
عن الأمطار:
1 - أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة (40 %تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
3 - وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وعن الرياح:
1 - حالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
2- حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الخميس فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 14
تصل الحرارة في وادى النطرون 19 14
طنطا 19 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 18 13
تصل الحرارة في السلوم 17 12
سيوة 19 09
تصل الحرارة في بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
تصل الحرارة في الزقازيق 20 13
المنصورة 20 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
تصل الحرارة في العريش 20 12
رفح 20 12
تصل الحرارة في رأس سدر 21 12
نخل 19 05
تصل الحرارة في نويبع 23 18
طابا 22 11
تصل الحرارة في كاترين 20 07
الطور 22 13
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 15
تصل الحرارة في مرسى علم 24 15
الفيوم 20 10
تصل الحرارة في بنى سويف 20 10
المنيا 20 10
تصل الحرارة في أسيوط 21 10
سوهاج 22 10
تصل الحرارة في قنا 24 10
الأقصر 25 11
تصل الحرارة في أسوان 26 12
أدفو 26 12
تصل الحرارة في أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 25 11
تصل الحرارة في شلاتين 27 18
أبورماد 26 18
تصل الحرارة في حلايب 26 19
رأس حدربة 25 19