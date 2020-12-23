2002، كنت شغال في مؤسسة أوروبية، تابعة لـ الجامعة البابوية في روما، كنا يوم 1 يونيه، وهـ نبدأ أجازة صيف تلات شهور، المدير كاميلو بالين كلمني، وقال لي:إحنا عايزينك تعد لنا قاموس، فيه كل أشكال الفعل العربي، بـ كل احتمالاته، ومثال واحد على كل شكل.قلت له:بس دا ممكن يعمل له ألف صفحة، قال لي:مش مهم، زي ما ياخد، تمام، وقال لي:تقديرنا لـ الشغل دا، إنه هـ ياخد منك أجازة الصيف كلها، فـ تسلمني القاموس 1 سبتمبر، ورصدنا مقابل لـ الشغل دا، 7 آلاف جنيه. وافقت طبعا، كان رقم كويس جدا جدا وقتها، أكتر من 2000 جنيه لـ كل شهر، عنب.روحت البيت، ولـ إنه زي ما قلت لك، كنا فـ أجازة، قعدت أكتب في القاموس، وبـ صراحة كان العمل شيق جدا وممتع، فـ خلصت القاموس كله بعد أسبوع.طيب دلوقتي، لو خدت القاموس ورحت لـ المدير، هـ يديني برضه السبعة كلهم؟ترددت شويتين، بس الحقيقة، أنا تعودت منهم إنه كلمتهم واحدة، اتصلت بـ "أبونا كاميلو"، أنا خلصت القاموس.إمبوسيبول، هاته وتعالىوديت له القاموس، فـ قال لي:إحنا تقديرنا إنه العمل هـ ياخد تلات شهور، فـ أنا لازم آخد فرصتي، أتأكد إنه هو دا اللي إحنا عايزينه، فـ نتكلم بعد أسبوع، مش هـ أقدر أدفع لك دلوقتي. تمام، اتأكد بـ راحتك.بعد أسبوع كلمني، قال لي:القاموس دا، أحسن من توقعاتنا، فـ هـ ندفع لك عشرة آلاف جنيه، السبعة اللي اتفقنا عليهم، وتلاتة لـ إنك وفرت لنا أكتر من شهرين، قلت له:متشكر جدا، الصراحة يا أبونا، أنا كنت خايف تقللوا الفلوس، علشان الشغل خد وقت أقل.قال لي:مين قال إنه خد وقت أقل؟يجوز التنفيذ النهائي في أسبوع، إنما لو الموضوع مش عندك أساسا، ما كانش خد أقل من تلات شهور، إنت نظمته في سنين من القراءة، فـ إحنا بـ ندفع لك، مقابل جهد السنين، مش مقابل جهد الأسبوع.خدت الفلوس وهيصت وصرفت، وكانت أيام لوز الصراحة.2005 سيبت المؤسسة، زهقت من تدريس اللغة العربية، وعايز بقى أنطلق في الكتابة والإعلام، والسينما والغنا والذي منه.2006، مؤسسة مصرية عتيدة، كانت عاملة إيفينت، مهرجان أو ما أشبه مش فاكر، كلمني مستر عمرو المسئول، قال لي:عايزين نعمل كتاب تذكاري، فيه أشهر 1000 جملة، اتقالت في السينما المصرية، واتقالت في فيلم إيه، وسنة كام.تمام، طبعا ما اتفقناش على سقف زمني، إحنا في مصر برضه، إنما اتفقنا، إني هـ آخد ألفين جنيه، مقابل هذا العمل التذكاري، روحت البيت، كان عندي وقتها فايلات، لـ كورسات بـ أدرسها لـ الطلاب، منها كورس، فيه أشهر الجمل المصرية اللي اتقالت في أفلام، ولقيت إني عامل أرشيف، كل جملة اتقالت في فيلم إيه، سنة كام، وكنت مجهز فيه أكتر من ألف جملة.ظبطته، وبعد يومين كلمت مستر عمرو، أنا خلصت الكتاب التذكاري، يا سلااام! هاته وتعالى، وديته على فلاشة، فتحه في الكومبيوتر قدامه، هااايل، تعالى بكرة خد فلوسك.رحت تاني يوم الحسابات، لقيت 500 جنيه، انتفضت غضبا، ورحت رايح لـ مستر عمرو، إحنا متفقين على 2000 جنيه، قال لي:بقى يا عم مؤمن، عايز تاخد 2000 جنيه على شغل يومين؟دا الخمسمية جنيه دول محبة مني، علشان أنا بحبك والله.بس يا سيدي، ومن ساعتها توبت