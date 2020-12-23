أول رد من الحكومة على تحذيرات بعض الدول من زيارة مصر (فيديو)

استنكر المستشار نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، تحذيرات بعض الدول من زيارة مصر، قائلا إن بعض مراكز الأوبئة حول العالم تجاوزت نطاق صلاحيتها وبدأت تصدر بيانات عن عدة دول بينهم مصر.









وأكد سعد، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات بخلاف سلطات الدولة هي منظمة الصحة العالمية، لأن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.



