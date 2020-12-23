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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة الأولى لمعرض أسوان للكتاب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:21 م
المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة
خالد حماد
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‎يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة الأولى من معرض أسوان للكتاب، الذي تفتحه وزيرة الثقافة- غدًا الخميس- ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

‎ويعرض المركز مجموعة من أهم إصداراته المترجمة ومنها، مذكرات زوجة ديستوفسكي ترجمة أنور إبراهيم، كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين، حنة ارنت من ترجمة على الغفاري، العقيدة والشريعة في الإسلام، مثنوي، كنائس مصر من ترجمة أمل راغب، رسومات الحج من ترجمة حسن عبد ربه المصري، قاهرة إسماعيل، هوية فرنسا، نور من الشرق.

يأتي المعرض فى إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بمحافظات صعيد مصر للوصول بالمنتج الثقافى لجميع أفراد وفئات المجتمع بأسعار مناسبة.

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