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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تجديد التعاون بين رامي جمال و«نجوم ريكوردز».. وأغنية جديدة خلال أيام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:01 م
التعاون بين رامي
التعاون بين رامي جمال
حسين الجندي
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جدد الفنان رامي جمال التعاون الفني مع شركة "نجوم ريكوردز" في حضور هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل مدير شركة نجوم ريكوردز، على أن يكون التعاون في ألبوم غنائى جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

وحصل الفنان رامي جمال في عام 2020 على العديد من الجوائز منها أفضل ألبوم عن "أنا لوحدي"، وجائزة أفضل كليب عن "سقف"، وجائزة الفنان الشامل.

يذكر أن رامى جمال تعاون فى ألبوم "أنا لوحدي" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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