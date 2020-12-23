الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات حول الوضع الوبائي غير الجهات الرسمية للدولة، منظمة الصحة العالمية، لأن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المنظمة العالمية مطلعة على الوضع الصحي في مصر وأشادت بالإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن الوضع الوبائي سيتحسن حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووارد أيضا أن يتطور الوضع، لافتا إلى أن أعداد الإصابات تضاعفت خلال أسبوعين بواقع 911 حالة اليوم.





ولفت إلى أن اللقاح الجديد يسهم في تقليل الأعراض لكنه لن يمنع الإصابة بكورونا لو لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن اللقاح يُقلل من وطأة الأعراض في الحالات المزمنة.





وعن مناقشة قرار بحظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، قال إن لجنة الأزمات لم تناقش أي شيء فيما يتعلق بقرار الحظر قبل ذلك، موضحا أن اللجنة ستنظر خلال مطلع الأسبوع المقبل وهي التي ستقرر اتخاذ الإجراءات بشأن حظر التجول.











