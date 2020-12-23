56 وفاة و2566 إصابة جديدة بكورونا المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2566 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 423214 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 56 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7086 حالة، وتسجيل 2970 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 385895.وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3915740 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.