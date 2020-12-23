خبراء عن التطور الجينى للفيروس: التزموا بتعليمات الوقاية.. ونفذوا وصايا الدولة

مجدى بدران: السلالة الجديدة لم تصل مصر.. ونحتاج للحذر الكامل



وأضاف: «السلالة الجديدة أقل شراسة لكنها واسعة الانتشار، وفرص إصابتها للأطفال كبيرة جدًا، لكنها لم تتحول إلى فيروس مميت، وهذا الأمر يعطى بعض الأمان والاستقرار للحالة العامة».. مشيرًا إلى أن هناك احتمالية للتحور مرة أخرى حال عدم توخى الحذر.



وواصل: «السلالة الجديدة ظهرت بسبب تغير فى إحدى المواد الوراثية للفيروس، ما أحدث ٢٣ عرضًا جديدًا، منها جلطات الدم للأطفال والشلل وفقدان القدرة على الحديث، وعدم السيطرة على بعض الأطراف»، مؤكدًا أن الكمامات الطبية لا تزال الحصن الذى نلجأ إليه فى مواجهة أى فيروس جديد خاص بالجهاز التنفسى.



وتابع: «الحفاظ على نظافة الأيدى بالماء والصابون، وتكرار استخدام المطهرات والكحول فى تنظيف الأسطح والأيدى، والتباعد الاجتماعى أهم طرق الحفاظ على الصحة الجسدية من كل الأمراض، لذلك لا بد من الالتزام بها خاصًة فى تلك الظروف».



ونصح «بدران» المواطنين بتوخى الحذر الشديد خلال التعامل مع الأجانب والمصريين القادمين من الخارج تحسبًا لكونهم مصابين بالعدوى، على أن يكون التعامل معهم فى إطار محدد جدًا، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية.



أشرف البدوى: الأمل فى تقوية المناعة.. و«كوفيد- 19» سيواصل التطور



شدد الدكتور محمد أشرف البدوى، طبيب عناية مركزة فى مستشفى الزقازيق الجامعى، على أن السلالة الجديدة لم ترصد فى مصر، لكن قد تكون وصلت عبر أحد المسافرين.. مشيرًا إلى أن الفيروس سيواصل تطوير نفسه جينيًا حتى يتلاشى مع الزمن، وهذا الأمر الذى حدث فى السجل التاريخى لفيروس الإنفلونزا الموسمية وقت انتشاره.



وقال: «أخطر ما يميز السلالة الجديدة هو سرعة انتشارها ووجود حالات إصابة كبيرة بين المواطنين فى بريطانيا، التى خرج فيها الوضع عن السيطرة، حيث تسبب الفيروس فى تحويلها إلى مدينة أشباح».



وأشار إلى أن أكثر ما يخشاه هو الوصول إلى الحالة المذرية التى وصلت لها دول الاتحاد الأوروبى فى الموجة الأولى، مؤكدًا أن وصول السلالة الجديدة لمصر أمر محتمل، لكن من الممكن منع ذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.



وأوضح: «يتوجب على المواطنين، وسط تلك الأخبار السيئة، الالتزام الصارم بارتداء الكمامات الطبية، والمواظبة على تعقيم اليدين، والدخول فى الحجر المنزلى حال الشعور بأى أعراض غريبة، خاصة أن السلالة الجديدة تتسبب فى أعراض مرضية متنوعة».



وقال إن الأمل فى النجاة يتعلق بتقوية الجهاز المناعى حتى يتمكن من مواجهة الفيروس فى حال إصابة المريض به، من خلال تناول وجبات صحية، وتجنب السهر، والحرص على النوم فى وقت مبكر.



إسلام العربى: عدم إهمال «الماسكات الطبية» يعرضنا لكارثة



رأى إسلام العربى، طبيب عزل بمستشفى الحجر الصحى فى قها، أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية يسهم فى زيادة الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد حال دخولها مصر، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية باعتبارها إحدى أهم الوسائل للحد من سرعة انتشار الفيروس.



وقال «العربى» إنه يجب التأكد من إجراء جميع القادمين إلى مصر لتحليل الـ«PCR» وضمان عدم حملهم للفيروس قبل السماح لهم بدخول البلاد، لافتًا إلى أن الكشف بالجهاز الحرارى وتحاليل سرعة الترسيب فى الدم وغيرها لم تعد مطمئنة بالشكل الكافى.



وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية وتقوية الجهاز المناعى بتناول الأطعمة الصحية والنوم عدد ساعات كافية، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وبشكل خاص بين مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكرى والقلب، لأنهم أكثر عرضة للوباء نظرًا لضعف جهازهم المناعى.



أضاف: «أتمنى عدم وصول السلالة الجديدة إلى مصر، خوفًا من حدوث طارئة صحية بسبب سرعة انتشار الفيروس»، مختتمًا: «أرجوكم ارتدوا الكمامات».



شريف موسى: على الشباب رعاية الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة



أكد شريف موسى، مسئول بمستشفى إسنا، أن السلالة الجديدة لم تظهر فى مصر حتى الآن، ولكن الأمر مسألة وقت فقط، مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة لمواجهة الفيروس هى عزل أى حالة تظهر عليها الأعراض الجديدة.



وقال إن التعامل مع الفيروس باستهانة وعدم ارتداء الكمامات أو تطهير الأسطح بالمواد الكحولية سيسهم فى سرعة انتشاره، مشددًا على ضرورة الكشف على جميع الوافدين إلى مصر وإجراء تحاليل الـ«PCR» لضمان خلوهم من الفيروس تمامًا.



وأشار إلى أن الفيروس ينتقل بسرعة عالية جدًا، لذا فإنه من الضرورى ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأدوات والأيدى طوال الوقت والابتعاد عن لمس الوجه والأسطح خارج المنزل، فضلًا عن تعقيم الأسطح فى أماكن العمل والمنازل كل ٦ ساعات بالكلور المخفف.



وطالب «موسى» الشباب بتوفير الرعاية الكاملة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقلب والسكرى والضغط، لأن جهازهم المناعى ضعيف جدًا، مشددًا على أهمية توقيع الكشف الدورى عليهم كل شهر للتأكد من صحة مناعتهم ومقاومتهم للأمراض المختلفة.



وتابع: «يجب متابعة مرضى الأمراض المزمنة بشكل مستمر والحرص على بقائهم داخل المنزل لضمان سلامتهم، لأن السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون مؤثرة بشكل كبير عليهم».



«كوفيد-٢٠».. هو الاسم الذى يستخدمه البعض الآن للتعبير عن التحور فى التركيبة الجينية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، الذى انتشر بشكل واسع فى بريطانيا، وجرى رصد إصابات به فى هولندا والدنمارك وأستراليا، الأمر الذى دفع عددًا من دول العالم على رأسها المملكة العربية السعودية والكويت لغلق خطوط الطيران تخوفًا من تفشى السلالة الجديدة.«الدستور» حاورت عددًا من الأطباء فى مختلف التخصصات، للإجابة عن الأسئلة المقلقة: هل تظهر السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى مصر؟ وكيفية الوقاية منها؟ وما طرق تقليل انتشاره؟قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السلالة الجديدة من كورونا غير موجودة فى مصر، والتحول الجينى للفيروس يعود إلى الظروف البيئية المحيطة به، مؤكدًا أن فرصة ظهوره فى مصر ضعيفة جدًا فى حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.