شى يوه وين يكتب: خصائص وأحوال الوضع الراهن لتطور الصناعات الثقافية الصينية

بوصفها مصدرًا مهمًا للترابط الوطنى والقوة الإبداعية، تلعب الثقافة بشكل متزايد دورًا بارزًا فى مضمار القوى الوطنية التنافسية الشاملة، حيث أصبحت عاملًا مهمًا فى القدرة التنافسية الجوهرية للبلاد، وقد كان لأربعين عامًا من الإصلاح والانفتاح تأثير إيجابى واسع النطاق على خلق وتطوير مجال الصناعات الثقافية فى الصين، وتهيئة بيئة وجو مواتيين لازدهارها وتنميتها.وقد أولت الحكومة الصينية دومًا اهتمامًا بالغًا بتنمية الصناعات الثقافية، وهو ما يعد أيضًا القوة الدافعة والسبب الأساسى لازدهار الصناعات الثقافية فى الصين. ويمكن القول إن تطوير الصناعة الثقافية فى الصين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح والانفتاح والازدهار الوطنى والنهضة العظيمة للأمة الصينية، كما يعزز التحسين المستمر للقوة الثقافية الناعمة للبلاد وزيادة تأثير الثقافة الصينية على مستوى العالم.وفى خِضَم هذه المرحلة التاريخية، تطورت الصناعات الثقافية الصينية بسرعة هائلة. فمن حيث القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى والصناعات الثقافية المرتبطة بها بلغ عدد المؤسسات الثقافية والمؤسسات ذات الصلة فى الصين ٥٩٠٠٠ مؤسسة بحلول النصف الأول من عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها حوالى ٩٠٠٠ مؤسسة مقارنة بعام ٢٠١٦.كما أسهمت الزيادة الكبيرة للمؤسسات المتميزة بزيادة واضحة فى معدل مساهمة الصناعات الثقافية من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٨، حيث زادت القيمة المضافة للصناعات الثقافية والصناعات ذات الصلة من ٢.٧ تريليون يوان إلى ٤.١ تريليون يوان، بزيادة تقارب ٥٠٪، وفى الوقت نفسه، ازدهرت المشاريع الثقافية الصينية بشكل متزايد، وهو ما ينعكس فى زيادة الاستثمار الثقافى، والتحسين المستمر لتجهيزات الخدمات الثقافية، والزيادة الكبيرة للقدرات الإنتاجية فى مجال الإذاعة والتليفزيون والسينما، والتنمية المزدهرة للصحافة والنشر، والإنجازات البارزة لحماية التراث الثقافى وغير ذلك.أود هنا أن آخذ تطوير صناعة السينما والسياحة فى الصين كمثال لتجربة تطور الصناعات الثقافية الصينية أشاركه مع حضراتكم، فوفقًا لآخر الإحصائيات، زاد إجمالى إيرادات شباك التذاكر للأفلام الصينية السنوى بنسبة ٥.٤٪ فى عام ٢٠١٩، مما حافظ على تطور ثابت وتدريجى، وأصبحت ثانى أكبر سوق للأفلام فى العالم أكثر استقرارًا، كما أنتجت الصين هذا العام ٨٥٠ فيلمًا روائيًا، وبلغ إجمالى عدد شاشات السينما على الصعيد الوطنى ٦٩٧٨٧، بزيادة بلغت ٩٧٠٨ شاشات جديدة، بمتوسط زيادة ٢٧ شاشة يوميًا، وبلغت نسبة الزيادة ١٦.١٪ سنويًا، واستمرت صناعة الأفلام فى احتلال المرتبة الأولى على مستوى العالم، كما بلغ عدد مشاهدى الأفلام فى دور السينما ١.٧٢٧ مليار مشاهد، وبلغ إجمالى إيرادات شباك التذاكر للأفلام ٦٤.٢٦٦ مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها ٥.٤٪. كما زادت الحصة السوقية للأفلام المحلية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالى إيرادات شباك التذاكر لها ٤١.١٧٥ مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها ٨.٦٥٪، بحصة سوقية تبلغ ٦٤.٠٧٪، ويمكن القول إنها ازدهرت بشكل ملفت.بالإضافة إلى ما سبق، ووفقًا لما أظهرته «النشرة الإحصائية لتطوير الثقافة والسياحة لوزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية عام ٢٠١٩»، بلغ عدد السياح المحليين فى الصين نحو ٦.٠٠٦ مليار سائح فى عام ٢٠١٩، بزيادة سنوية قدرها ٨.٤٪، وبلغ عدد السياح الوافدين ١٤.٥٣ مليونًا، بزيادة قدرها ٢.٩٪. وبلغ عدد السياح المسافرين للخارج ١٥٤.٦٣ مليون سائح، بزيادة بلغت ٣.٣٪. كما بلغ إجمالى إيرادات السياحة لهذا العام ٦.٦٣ تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها ١١.١٪.وبشكل عام أظهر تطور الصناعات الثقافية فى الصين فى السنوات الأخيرة الخصائص التالية:أولًا: حقق تطوير المؤسسات الثقافية المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها الدولة نتائج ملحوظة وزخمًا تنمويًا قويًا، فانطلاقًا من قائمة الدورة الثانية عشرة لـ«أفضل ٣٠ مؤسسة ثقافية» فى الصين، التى تم إصدارها فى عام ٢٠٢٠، أصبحت ٨ مؤسسات ثقافية مملوكة للدولة ممثلة فى مجموعة النشر الصينية، وشركة أفلام الصين المحدودة، بالإضافة إلى ١٧ مؤسسة ثقافية محلية مملوكة للدولة من المؤسسات الرائدة التى تقود قاطرة التنمية فى هذاالمجال.ثانيًا: التطور السريع للقطاع الخاص فى السوق الثقافية، حيث زادت حماسة القطاع الخاص للاستثمار، وبرز عدد من المؤسسات الثقافية الخاصة، التى تتمتع بالقوة والقدرة التنافسية. ففى عام ٢٠١٩، زاد الاستثمار فى الأصول الثابتة للثقافة والرياضة والصناعات الترفيهية الصينية بنسبة ١٣.٩٪ مقارنة بالعام السابق. كما انخرطت شركات الإنترنت العملاقة، مثل بايدو وعلى بابا وتينسنت بشكل كامل فى مجال الصناعات الثقافية، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات فى الأسهم والشراكة التجارية، واستمرت فى ابتكار النموذج التجارى لمفهوم «الثقافة + الإنترنت».ثالثًا: أصبح التطور السريع لنوع جديد من الصناعات الثقافية القائمة على الإنترنت نقطة نمو جديدة للصناعات الثقافية، ففى السنوات الأخيرة، ظهر عدد من منصات الإنترنت التى تربط المنتجين والمستهلكين فى مجالات أدب الإنترنت الصينى والموسيقى والفيديو والتصميم الإبداعى، وتشكلت بيئة جديدة للإنتاج الثقافى والاستهلاكى، وتعزيز التحول والارتقاء بالصناعات التقليدية. وبأخذ منصة الأدب على الإنترنت «China Reading Limited» كمثال، نجد أنها تضم ٨.١ مليون مبدع، و١٢.٢ مليون عمل، وتغطى أكثر من ٢٠٠ فئة محتوى، وتصل إلى مئات الملايين من المستخدمين، ونجحت فى تصدير العديد من روائع الأفلام والمسلسلات والرسوم المتحركة، كما تقوم بتحويل الملكية الفكرية للألعاب إلى أعمال فنية، وهو ما حفز عمليات التوظيف وعزز من الاستهلاك فى الوقت نفسه.رابعًا: زاد حجم الصناعات الثقافية ومستويات تركزها، ففى ظل توجيهات التخطيط الوطنى فى السنوات الأخيرة، تحسن التوزيع الإنتاجى والنطاقى للصناعات الثقافية فى الصين، وتم تعزيز بناء مجمعات وقواعد للصناعات الثقافية، لتشكل مبدئيًا اتجاهًا مركزيًا واسع النطاق لتنمية الصناعات الثقافية، ووفقًا لإحصاءات غير نهائية، يوجد حاليًا أكثر من ٢٦٠٠ مجمّع صناعى ثقافى فى الصين، كما انتقل بناء هذه المناطق تدريجيًا من المجمعات الصناعية والأحياء الثقافية الإبداعية إلى مرحلة التطوير التى تندمج مع الثقافة الحضرية والمدن الإبداعية، حيث ظهر «مصنع ٧٩٨ الإبداعى» «ساحة الفنون ٧٩٨»، وغير ذلك من المتنزهات الإبداعية المتميزة.ومع ذلك، فالصناعة الثقافية فى الصين لديها تاريخ قصير من التطور، ونقطة انطلاقها منخفضة، ونطاقها لا يزال محدودًا، ونسبتها من إجمالى الناتج الاقتصادى ضعيفة، حيث إنه ما زالت توجد فجوة كبيرة بين الصين والدول المتقدمة فى هذا المجال، ومن ناحية أخرى لا تتماشى ولا تتناسب أيضًا مع مكانة الصين كثانى أكبر اقتصاد فى العالم، فضلًا عن قوتها الثقافية وحضارتها العريقة، لذلك لا تزال الصناعات الثقافية فى الصين بحاجة إلى مزيد من التطوير.وفى الوقت الراهن، أدى تدشين مبادرة «الحزام والطريق» إلى بناء منصة فريدة للصناعات الثقافية الصينية، لتنطلق نحو العالم، كما قدم ضمانًا قويًا على صعيد السياسات، من أجل زيادة تعزيز تنمية الصناعات الثقافية فى الصين، ومن المؤكد أن الصناعات الثقافية فى الصين ستحظى بفرص تنموية جديدة.وزير مستشار ورئيس المكتب الثقافى بسفارة الصين لدى مصر