غلق مراكز للدروس الخصوصية ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أنه تم إغلاق 1034 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة التي أصدرها وزير التنمية المحلية أول ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.وتم غلق ٢٢٨ محلًا، ١٤ سوقًا، ٨٧ مطعمًا، ١٤١ مقهًا، 106 ورش، و458 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية، وكذلك تم غلق وتشميع 102 مركز للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.وأهابت محافظة الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة أهمية الابتعاد عن التجمعات، خاصة بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة المواطنين في ظل عودة تفشي وباء كورونا.