«نجاتي» يبحث مع «كوجاك» سبل التعاون بين «الشيوخ» و«المالية»

التقى أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في إطار لقاء مع أعضاء لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الأولى.وبحث نجاتي مع نائب الوزير سبل التعاون بين الوزارة ومجلس الشيوخ من خلال اللجان النوعية، والمساهمة في الحوار المجتمعي للتشريعات المالية والضريبية المرتقبة خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، بحضور مستشار وزير المالية لشئون اللجان الضريبية.كما شهد اللقاء تكريم نائب وزير المالية لعضو الشيوخ على مُجمل إنجازاته أثناء عمله بلجنة إنهاء المنازعات الضريبية قبل تعيينه في المجلس.