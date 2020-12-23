صوت الشعب.. النواب الجدد يكشفون لـ«الدستور» أجنداتهم التشريعية والخدمية

يوسف الحسينى: التعاون مع الكونجرس والبرلمان الأوروبى

ميرال الهريدى: سأتبنى مختلف قضايا المرأة

كمال عامر: دعم القيادة السياسية والمؤسسات

شيماء محمود: تركيز على «المعيلات»

أحمد العوضى: مساندة الدولة فى ملفات الأمن القومى

عاطف ناصر: تخفيف الأعباء ليجنى الشعب ثمار الإصلاح

حسن عمر: قوانين لصالح المواطن

سهام مصطفى: مواجهة الزيادة السكانية

شيماء حلاوة: التواصل مع المصريين بالخارج

إيهاب الطماوى: استكمال محاربة «قوى الشر»

.. والأمانة العامة تواصل استقبال الأعضاء لتسليمهم الكارنيهات و«الحقائب»

يدخل أعضاء مجلس النواب الجدد بحماس شديد لتنفيذ أجنداتهم التشريعية والخدمية لدعم أهداف التنمية وتحسين أحوال المواطنين فى دوائرهم المختلفة، وتحقيق نشاط نيابى ينعش الحياة السياسية فى البلاد.والتقت «الدستور» عددًا من النواب، خلال توافدهم على مقر الأمانة العامة لمجلس النواب لتسلم كارنيهات العضوية، حيث عبروا عن رغبتهم فى تقديم كل ما لديهم من خبرات ومجهودات لصياغة تشريعات تخدم المواطن المصرى وتدعم البنية القانونية للدولة والخدمات الأساسية وترسخ لحياة سياسية حقيقية وجادة.وفى السطور الآتية، يستعرض النواب الجدد أهم الخطوات التى يعتزمون اتخاذها فور بدء الفصل التشريعى الجديد.قال الإعلامى يوسف الحسينى، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة منذ الخديو إسماعيل تدخل المعارضة إلى البرلمان ضمن القوائم الانتخابية، وهو يمنح المجلس الجديد صفة التعددية.وكشف «الحسينى» عن أن من أولوياته الاهتمام بمصالح ١٠٥ ملايين مواطن مصرى، ودعم الاقتصاد الوطنى، خاصة بعدما أظهرت تقارير دولية أنه من أقوى ٢٠ اقتصادًا على مستوى العالم.وقال إن لديه ٣ رغبات بشأن اللجان النوعية، الأولى لجنة العلاقات الخارجية، والثانية لجنة الشئون العربية، والثالثة لجنة الثقافة والإعلام، مضيفًا: «أستهدف من وجودى فى لجنة العلاقات الخارجية بناء روابط قوية وفاعلة مع الكونجرس الأمريكى وكذلك البرلمان الأوروبى».تعتزم ميرال الهريدى، النائبة عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، تبنى كل القضايا الخاصة بالمرأة تحت قبة البرلمان، مع العمل على توضيح المكاسب التى حصلت عليها المرأة فى ظل القيادة السياسية الحالية.وأوضحت «الهريدى» أن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مستشهدة بتمثيل العنصر النسائى بشكل مشرف تحت قبة البرلمان، بخلاف توليها الكثير من المناصب التنفيذية.وعبّرت عن سعادتها بالتمثيل النيابى للمرأة فى البرلمان الجديد، وبالإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لاستقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية.عطية الفيومى: إصدار قانون الإدارة المحليةذكر النائب الدكتور محمد عطية الفيومى أن الأمانة العامة للمجلس أجرت العديد من الإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية بشكل حضارى منظم. وأشار «الفيومى» إلى أن المجلس الجديد سيشهد زحامًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة أن هناك عددًا من التشريعات المهمة سيناقشها فى الفصل التشريعى الثانى، وأبرزها قانون الإدارة المحلية، فهو استحقاق دستورى وعلينا إصداره.وتوقع «الفيومى» إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات نهاية الربع الأخير من العام الجديد، لافتًا إلى أن العام الحالى كان عامًا مليئًا بالتحديات، ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية عبور الأزمة التى يواجهها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا.رأى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عضو مجلس النواب الجديد، أن المجلس الجديد هو أمل مصر، لأنه سيستكمل البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومى والشعب المصرى.وشدد على أن «هذا المجلس يمثل الشعب المصرى بكل طوائفه، وسيكون داعمًا للقيادة السياسية وباقى سلطات الدولة، وسيكون هناك تعاون وتنسيق مع مجلس الشيوخ، لأنه بوجود الغرفتين تكتمل أركان العملية الديمقراطية». وعن موعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد قال: «ننتظر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء بمجلس النواب، عملًا بما أوكله الدستور من مهام، ثم بعد ذلك ننتظر قراره بدعوة المجلس للانعقاد».كشفت الدكتورة شيماء محمود، النائبة عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، عن أن هناك عدة مجالات ستركز عليها من خلال نشاطها البرلمانى على رأسها قضايا المرأة المعيلة وقضايا الأسرة والتشريعات الخاصة بالتعليم.وقالت: «المجلس الجديد متنوع ومختلف، وسيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعمًا للقيادة السياسية فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة».اعتبر اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب الجديد عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن مجلس النواب الجديد من خلال تشكيلته سيكون من أعظم البرلمانات فى تاريخ الحياة السياسية المصرية.وقال: «هذا البرلمان يعبر عن مختلف شرائح الشعب، وأمامه تحديات كبيرة، خاصة أن الدولة المصرية تواجه تحديات عظيمة، وعلى رأسها مواجهة فيروس كورونا فى موجته الثانية، وكذلك التحديات الخارجية والاضطرابات التى تعصف بالمنطقة، وأبرزها التغلغل التركى فى كثير من المناطق وإثارة القلاقل والبلبلة فى شرق المتوسط والتدخل فى ليبيا وغيرها من الأمور التى تمس الأمن القومى المصرى، ولا بد من التعامل معها بكل حزم وقوة، وسيكون البرلمان سندًا وداعمًا للقيادة السياسية فى هذا الأمر».وأضاف: «البرلمان الجديد سيكون قويًا وحاسمًا فى التعامل مع كل المشكلات، التى تتعلق بما يعانيه المواطن المصرى، خاصة أن القائمة الوطنية كانت تضم ١٣ حزبًا وكيانًا سياسيًا بخلاف المستقلين وهو ما لم نشهده فى المجالس السابقة».شدد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن المجلس الجديد سيستكمل ما بدأه النواب السابقون فى الفصل التشريعى الأول. وقال: «البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة، وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومى حتى يتمكن المواطن المصرى من جنى ثمار الإصلاح»، مشيرًا إلى أن ما يهم البرلمان الجديد هو الوقوف مع المواطن فى خندق واحد والعمل سويًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.وأضاف: «المواطن المصرى ضرب المثل والقدوة فى الوقوف وراء قياداته الوطنية ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية فى أصعب الظروف، وخاصة فى الملف الاقتصادى وفى تحمل تكلفة عملية الإصلاح الاقتصادى، وآن الأوان لكى يجنى المواطن ثمار هذا الإصلاح».وواصل: «على الرغم من التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، فإننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمارات من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعى والرقابى وكذلك خلق فرص عمل وخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلى ومعدلات النمو».قال النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، إن حفل استقبال النواب الجدد كان منظمًا بشكل ممتاز، موضحًا أن الأمر مثل حدثًا تاريخيًا تمهيدًا لفض الفصل التشريعى الأول.وأضاف: «نتمنى التوفيق والسداد وأن يكون هناك تغييرات تشريعية تفيد المواطن»، مشيرًا إلى أن هناك قوانين ملحة تمس المواطن البسيط سيتم النظر إليها مع بداية انعقاد المجلس الجديد مثل الإدارة المحلية.شددت النائبة سهام مصطفى كمال، والدة الشهيد كريم وحيد سيف الدين، أحد شهداء الشرطة، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول رئيس مصرى يؤمن بالمرأة المصرية بحق ويترجم ذلك على أرض الواقع.وأضافت أنه «لولا الرئيس السيسى ما كان البرلمان يضم هذا العدد من النائبات»، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت وجودها فى كل المناصب والأماكن التى تكون على رأس العمل بها. وقالت النائبة إن مشكلة الزيادة السكانية على رأس أولوياتها وعلى أجندتها البرلمانية، ولذلك ستنضم إلى لجنة الصحة والسكان لتهتم بهذا الملف.وجهت النائبة شيماء حلاوة، ممثل المصريين بالخارج، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على دعم المرأة المصرية، مؤكدة أنها ستؤدى دورها فى دعم الدولة بالخارج من خلال عملها مع الجاليات المصرية.وأوضحت أنها ستحرص على تنظيم العديد من الندوات وورش العمل لتحديد أولويات المصريين بالخارج، مشددة على أنه سيتم تنفيذ مخرجات ورش العمل إلى تشريعات تهدف لدعم المصريين بالخارج.رأى النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن القائمة الوطنية عبرت بحق عن الشارع المصرى، لافتًا إلى أنها تضم لأول مرة نوابًا عن أحزاب يمينية الوسط وأخرى يسارية ومعارضة، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب. وأشار «الطماوى» إلى أن هناك تطورًا فى الحياة الديمقراطية المصرية ونضجًا سيعود بالنفع على الأداء البرلمانى.وأضاف أن الأجندة التشريعية للبرلمان المقبل ستتمثل فى بندين رئيسيين، الأول هو التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من قوى الشر والإرهاب، وأيضًا التحديات الاقتصادية، أما الثانى فهو ما يخص طموحات وآمال الشعب المصرى. وأضاف: «أؤيد علانية إذاعة الجلسات العامة، لأن الشفافية أمر مهم للغاية وليس لدينا ما نخفيه».واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الثانى ٢٠٢١٢٠٢٦، حيث استقبلت نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بإجمالى عدد ١٠٠ نائب لتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن ٧٥ نائبًا حصلوا على كارنيهات عضويتهم من مجلس النواب، من أصل ١٠٠ نائب من قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، أمس الأول.وحرصت الأمانة العامة للمجلس على تحقيق التباعد الاجتماعى، من خلال تقسيم إجراءات استقبال النواب على مدار ٦ أيام، بحيث يحضر إلى مقر المجلس ١٠٠ نائب يوميًا.وحضر الثلاثاء أعضاء المجلس بنظام القائمة لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد ١٠٠ نائب، وأمس نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد ١٠٠ نائب، وغدًا نواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد ٨٤ نائبًا.وأشارت الأمانة العامة إلى أن أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم على دفعات، على أن يكون يوم الأحد ٢٧ ديسمبر لنواب ٥ محافظات، وهى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد ٩٠ نائبًا.ويوم الإثنين الموافق ٢٨ ديسمبر سيكون لنواب ١٠ محافظات وهى: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفرالشيخ بإجمالى ١٠٨ نواب، على أن يكون الثلاثاء ٢٩ ديسمبر لنواب ١٢ محافظة وهى: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالى عدد ٨٦ نائبًا.