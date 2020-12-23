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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المعلمة فكيهة: فاتحة بيوت ٣ آلاف عامل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:09 م
المعلمة فكيهة
المعلمة فكيهة
عمرو الشامى
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ضربت فكيهة حلوسة، ٤٧ عامًا، أروع الأمثلة فى الكفاح من أجل لقمة العيش، حيث استطاعت أن تصنع اسمًا فى مجال عملها الذى يعتبر قاسيًا وحكرًا على الرجال، وهى مهنة «مقاولة أنفار» فى مجال المعمار.
وامتهنت «فكيهة»، ابنة مركز سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ، هذا العمل منذ ٣٠ عامًا، حينما فرضت عليها الظروف أن تعمل لتعيل أسرتها المكونة من ٩ أفراد بعد وفاة والدها العائل الوحيد للأسرة، وتمكنت طوال هذه السنوات من أن تحقق سمعة إيجابية، ووسعت مجال عملها، حيث تتولى تشغيل نحو ٣ آلاف عامل على مدار العام.
وقالت «فكيهة»، لـ«الدستور»، إنها إن تخلفت عن العمل فى يوم واحد سيمكث على الأقل ٥٠ عاملًا فى بيوتهم ولن يجدوا أقواتهم، كاشفة عن أنها عملت فى كل محافظات الجمهورية ولا تلتفت إلى تعليقات البعض التى تضايقها، وتصمم على المضى فى مواجهة الحياة من أجل إعالة أسرتها التى نجحت بالفعل فى توصيلها لبر الأمان بتزويج شقيقاتها البنات والتكفل بكل مصاريفهن، وإعالة والدتها وباقى أشقائها. وأضافت أن الحياة لا تعطى كل شىء للإنسان، وكل شخص وله عيب ولا يجوز لأحد أن ينتقد عيب أحد، وعلى كل إنسان الاكتفاء بالنظر إلى نفسه، قائلة: «حلمى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسلام عليه يدًا بيد لرفعه اسم مصر عاليًا».


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