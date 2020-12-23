السيد سلامة أمينًا عامًا لمصلحة الشهر العقاري

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتكليف السيد سلامة أمينًا عامًا لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.وتضمن قرار وزير العدل أن يتم العمل به بدءا من الأربعاء ولمدة ٦ أشهر.وشغل السيد سلامة منصب المدير العام للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قبل أن يصدر قرارا بتعيينه أمينا عاما للشهر العقارى، خلفا لجمال ياقوت الأمين العام السابق.