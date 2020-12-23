رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وزير الأوقاف المصري والسوداني يزوران الكنيسة المعلقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:06 م
وزيرا الأوقاف المصري
وزيرا الأوقاف المصري والسوداني
مونيكا جرجس
طباعة
زار وزيرا الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرفقته وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، مساء اليوم الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.￼

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

رئيس الوزراء يشدد على إجراءات مواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

«علاج بالضوء» في وسط مونريال خلال فصل الشتاء

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

أيام زمان

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

بورسعيد تنظم احتفالات العيد القومي للمحافظة على مسرح الثقافة

الأحد.. «رسالة سلام ومحبة وتفاؤل للعالم» احتفالية بقبة الغوري

«قصور الثقافة» تناقش معايير الحرية في الأديان بالغربية

غدًا.. القاص محمد زهران يناقش «الجد يتذكر القرآن» أونلاين