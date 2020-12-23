وزير الأوقاف المصري والسوداني يزوران الكنيسة المعلقة

زار وزيرا الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرفقته وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، مساء اليوم الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.￼وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.