ظهور نتيجة DNA لغريق شاطئ النخيل: «هذا الجثمان لشادي»

قال الدكتور رأفت حمزة، الأستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، أحد الغواصين المتطوعين، إنه بعد مرور 5 أشهر على حادث غرق شادي عبد الله، حسم الطب الشرعي قراره بشأن جثمانه الذي أكد أنه لغريق شاطئ النخيل بنسبة 98٪.أضاف حمزة، لـ«الدستور»، أن الطب الشرعي قال كلمته القاطعه مع تحليل DNA الذي لم يجب حينها بشكل قاطع لتدهور أنسجة الجثمان الذي استغرق تحت مياه شاطئ النخيل شهورًا.وتابع أن الطب الشرعي يعتمد على 14 متغيرًا يحدد فيهم ما إذا كان جثمان الفقيد لصاحبه من عدمه، تلك المتغيرات التي ترتبط بظروف الوفاة والطبيعة الجغرافية بجانب تحليل DNA ليحسم القرار بشأن جثمان الغريق، مؤكدًا أننا في انتظار أهل الفقيد وأسرته لاستكمال الإجراءات الخاصة بالجنازة والدفن في مسقط رأسه بمركز كوم حمادة.وحادث شاطئ النخيل راح ضحيته غرقًا 3 شباب من أسرة واحدة، تم استخراج جثامينهم إلاّ جثمان شادي الذي ظل لأيام عالقًا بين الحواجز الصخرية، لتتواصل جهود الغواصين المتطوعين والإنقاذ البحري في ظروف بحرية قاسية للبحث عن جثمان شادي، وليستقر في مثواه الأخير بجانب أخيه الذي لقى حتفه غرقا بذات اليوم.تم العثور على جثة أحد الغرقى في الأسبوع الثاني من غرقه من منطقة بركة القش بشاطئ "النخيل" في محافظة الإسكندرية، أثناء البحث عن جثة الشاب شادي ولم يتمكن أهالي الغريق من التعرف عليه.عدم التعرف على الجثمان الذي تم العثور عليه آنذاك جاء نتيجة ظهور عديد من التغيرات التي طرأت على الجثمان ولم يتمكن الأهالي من تحديد هويتها أو التعرف عليها.أكثر من عينة لتحليل الـDNA تم اخذها من الجثة المنتشلة التي عُثر عليها بشاطئ النخيل في العجمي "دون رأس، وعبارة عن هيكل عظمي"، بعد أن تلقت النيابة إخطارًا من المعامل المركزية بالقاهرة يفيد بتعذر التعرف على البصمة الوراثية DNA للجثة من خلال العينة الأولى، لتستدعي النيابة والد شادي لأخذ عينة ثانية منه ومن الجثمان الذي تم استخراجه من البحر الذي يعتقد أنه للشاب شادي بعد تعثر نتائج العينة الأولى.وأعلن والد الشاب المفقود بعد هذه الايام من الحادث أنه سيؤدي صلاة الغائب على ابنه بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة عقب صلاة المغرب وتلقي واجب العزاء في الضحايا الثلاثة.على صعيد متصل، يترقب أهالي قرية النجيلة، التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وصول جثمان غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية شادي زعمار، الذي لقي مصرعه في يوليو الماضي، وذلك بعد مطابقة نتيجة تحليل الـDNA للعينه الثانية من الجثة المتحفظ عليها بمشرحة الإسعاف.وقال أحد أقارب شادي:" نحن الآن في انتظار وصول الجثمان لدفنه بمقابر العائلة بقرية النجيلة"، لافتًا إلى أن والد شادي لم يعلم بنتيجة العينة الثانية سوي اليوم.وكان الآلاف من أهالي قرية النجيلة والقري المجاورة، قاموا بأداء صلاة الغائب على الشاب شادي، في مسقط رأسه مساء الجمعة 7 أغسطس بعد صلاة المغرب أمام ساحة مسجد اللواء فياض بعد تعذر العثور جثة شادي زعمار.كان 12 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر 10 يوليو الجاري بشاطئ النخيل المعروف بـ «شاطئ الموت» بحي العجمي بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.يشار إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا جزء من جثة بدون رأس من أمام حواجز شاطئ النخيل إلا انه تعذر أخذ البصمة الوراثية منها لتحللها.