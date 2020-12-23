بدء العمل بمنظومة «الكارت الذكي» لفلاحي كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية هى إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بإشراف الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة.أوضح نورالدين أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا.أضاف الدكتور ناجح غربية، أن الهدف من صدور الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية تتضمن "توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المنزرعة وأنواعها.صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كذا صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة ووقف التلاعب بكميات الأسمدة.وذكر غربية أنه تم إنهاء التسجيل التام لجميع الحائزين كما تم الانتهاء من تصحيح أسماء الأحواض والمساحات وتجهيز الأحواض المتاح دمجها طبقا للبيانات المسجلة بسجلات الجمعيات الزراعية.