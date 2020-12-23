شهادات المعتقلات فى سجون أردوغان: تفتيش عارٍ واعتداءات جنسية

هاسير كوج: أجبروها على خلع ملابسها.. وتعرضت طفلتها للإهانة والطرد خلال محاكمتها

بيرغول كوجال: أُجهضت نتيجة الاعتداء عليها بالمعتقل

معظم المحجبات يرفض التحدث عن الجرائم خوفًا من المجتمع

باتول الباى: الحارس لمس جسدها أثناء تفتيشها

ما زالت تبعات جرائم التفتيش العارى التى تعرضت لها المعتقلات التركيات فى سجون رجب طيب أردوغان، التى تم كشفها مؤخرًا، مشتعلة، على الصعيدين الحقوقى والقانونى، ما جعل عددًا كبيرًا من المعتقلات اللاتى تعرضن لهذه الممارسات وصمتن بسبب الخوف الاجتماعى- يتحدثن ويقدمن شهادات دقيقة عن الانتهاكات التى تعرضن لها خلال تجربة اعتقالهن.وقدمت سيفينك أوزرسلان الصحفية التركية، لـ«الدستور»، عدة شهادات لمعتقلات فى سجون «أردوغان»، تعرضن لجرائم تفتيش عارٍ وخلع للملابس وانتهاكات جسدية عديدة، تصل إلى التحرش الجنسى، ونستعرضها خلال السطور الآتية.قالت سيفينك أوزرسلان إن الفتيات والنساء المعتقلات فى سجون أردوغان، لم يتعرضن للتفتيش العارى فقط، لكن تعرضن للكثير من التعذيب البدنى والقمع.وأشارت «أوزرسلان» إلى أن التفتيش العارى ليس ممارسة جديدة مفروضة على المعتقلين والمعتقلات فى تركيا، موضحة أنه قبل الانقلاب الفاشل فى ١٥ يوليو ٢٠١٦، كان الذين ارتكبوا جرائم عادية مثل تجار المخدرات يخضعون للتفتيش العارى ويجبرون على خلع ملابسهم لتفتيشها».وأضافت أنه فى أعقاب الانقلاب حوّل حزب العدالة والتنمية الحاكم، التفتيش العارى إلى ممارسة لإذلال السجناء السياسيين، واستهدفت بشكل رئيسى النساء المتهمات بالانتماء لحركة عبدالله جولن، مؤكدة أنه حتى زوار السجينات ومحاميهن يواجهون نفس المعاملة السيئة عند دخولهم السجن.وأشارت إلى واحدة من الضحايا تدعى «هاسير كوج»، قائلة: «هى واحدة من أوائل النساء اللائى استطعن الكشف عن التفتيش العارى، حيث تعرضت طفلتها للإهانة والطرد من قاعة المحكمة أثناء محاكمة والدتها، فباتت الطفلة رمزًا لاضطهاد حزب العدالة والتنمية فى تركيا»، لافتة إلى أن نائب حزب العدالة والتنمية أوزلين زنجين سبق وصرح فى وجه «كوج»، قائلًا: «كاذبة لا يوجد تفتيش عارٍ».وذكرت أن هاسير كوج البالغة من العمر ٤٤ عامًا، اعتقلت مع زوجها فى ٢٠ أبريل ٢٠١٨ فى منزلهما فى إسطنبول، لافتة إلى أن الأم «هاسير» تحكى عن طفلتها قائلة: «صرخات إليف، جعلت الشقة تتزلزل فى هذا اليوم».ونقلت عن «كوج» قولها: «تم القبض على هاسير كوج وإرسالها إلى سجن ديار بكر المخصص للنساء، وأرسلوها للمحكمة ٥ مرات، وتم اتهامها بأنها عضو فى منظمة إرهابية بزعم أنها أودعت ١٠٥٠ ليرة تركية فى بنك آسيا واستخدمت تقنية ByLock، وبعد أن قضت ٩ أشهر فى السجن، حكم عليها بالسجن ٦ سنوات و٣ أشهر، وتعرضت خلالها مرات عديدة للتفتيش العارى».ذكرت «أوزرسلان» أن واحدة من الضحايا تدعى بيرغول كوجال، والمحتجزة فى سجن دياربكر النسائى لمدة ١٠ أشهر، تعرضت للتفتيش العارى ٤ مرات خلال هذه الفترة.وأضافت «أوزرسلان» أن حراس المعتقلة التركية «كوجال»، لم يكتفوا بتعريضها للتفتيش العارى، بل إنهم دأبوا على توجيه الإهانات اللفظية البذيئة والاعتداء الجسدى عليها عند مدخل السجن، لافتة إلى أنها كانت حاملًا فى الأشهر الأولى وفقدت طفلها خلال تلك الاعتداءات التى تعرضت لها.وعن الانتهاكات التى تعرضت لها «كوجال»، قالت: «تم تفتيشها عارية فى غرفة مثل مستودع، وتم توجيه إهانات قاسية لها من الشرطة النسائية. ثم تم نقلها إلى السجن، وتعرضت للتنمر والاعتداءات من نساء أخريات فى السجن».وأضافت: «أُجبرت العديد من النساء على خلع ملابسهن فى وجود العديد من الحراس، وقال البعض إن المسئولين أجبروهن على جلوس القرفصاء ٣ مرات بعد تركهن عراة. وأُجبرت بعض النساء اللاتى يرتدين الفوط الصحية على إظهار الفوط. حتى إن بعض عمليات البحث ترقى إلى مستوى التحرش الجنسى عن طريق لمس الأعضاء التناسلية بشكل مزعج».كشفت الصحفية التركية سيفينك أوزرسلان عن أن معظم الضحايا من النساء المحجبات لم يتمكن من الكشف عن مواضع وآثار التعذيب المستمر فى أجسادهن بسبب العديد من الخوف من التشهير، إضافة إلى الضغط الاجتماعى والتهديد، مشيرة إلى أن لديها صديقتين تعملان صحفيتين، مسجونتين فى تركيا. وتعرضت كلتاهما للتفتيش العارى ولم تستطع أى منهما التحدث فى هذا الأمر».وروت مأساة طالبة جامعية تعرضت للاعتقال أواخر أغسطس الماضى، قائلة: «قبض عليها ضمن ٢٣ طالبًا جامعيًا فى مقاطعة أوشاك بتهمة الانتماء إلى حركة جولن. تم الإفراج عن الطلاب، باستثناء هذه الطالبة وبعد قضاء ٥ أيام فى الحجز تحدثت لها بشرط عدم الكشف عن هويتها بالتفصيل، حيث خضعت للتفتيش وخلع الملابس قبل الدخول إلى مركز الاحتجاز».وأكدت أنه رغم إثارة النائب التركى عمر جرجرلى للقضية فى البرلمان، أصر حزب العدالة والتنمية على النفى، قائلة: «لم يتخذ حزب العدالة والتنمية الحاكم الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة. وفى الأسبوع الماضى نفى أوزليم زنجين، نائب رئيس الحزب بشدة هذه الاتهامات».وذكرت أنه على مدار العامين الماضيين رفضت نساء كن معتقلات أن يروين تجاربهن الخاصة عن التفتيش العارى، خوفًا من الملاحقة الأمنية لأسرهن، ومن المجتمع من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن عددًا من النساء المحجبات اللائى تعرضن للتفتيش العارى فى المعتقلات ومداخل السجون، أرسلن إليها فيديوهات يحكين فيها تجاربهن.حكت باتول الباى، ٢٦ عامًا، تعمل فى مجال المحاماة، إنها تعمل على مقاضاة الحزب الحاكم فى تركيا، ولجأت إلى القانون لأخذ حقوق المتضررات من هذه الممارسات.وحكت «الباى» أنها تعرضت للسجن وللتهديد بسبب مقاضاتها حزب أردوغان، قائلة: «هددونى بوالدى بعد اعتقاله وقالوا إذا لم تأتِ فقد أخذنا والدك وسوف نعذبه، واعتقلت فى نوفمبر ٢٠١٧، بعد الإفراج عن والدى، وتعرضت للإهانة فى سجن ديار بكر من امرأتين و٥ حراس».وأكملت: «أمرتنى حارستان بخلع كل ملابسى، وخلعت كل شىء حتى لم يكن لدىّ سوى سروال داخلى وقميص داخلى. وأخيرًا، طلب منى الحراس أن أنزل سروالى وأن أقف، فعلت ما طلب منى، وجاء أحد الحراس لتفتيشى وارتدى قفازًا ولمس أجزاءً من جسدى، ثم أعطونى رداء المستشفى. وتم نقلى أمام الحراس الذكور وإجراء تصوير بالأشعة السينية لى».وأضافت: «فى هذه الأثناء، كنت أرتدى ملابس داخلية فقط وكانت ساقاى عاريتين. وتم نقلى إلى غرفة أخرى ثم أخذونى إلى العنبر»، مبدية تعجبها من أن مهنتها حقوقية ومحامية ومع ذلك تعرضت لهذا الكم من الانتهاكات البدنية.واختتمت: «الآن، بعد عامين من هذه المأساة، جمعت قوتى لأكشف ما حدث لى. أنا على استعداد لخوض أى نوع من النضال القانونى لمنع حدوثه لشخص آخر. أنا أعد التماسًا وشكوى جنائية».