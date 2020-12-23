كورونا يكتب «السطر الأخير» لأشهر معلمي العربي بكفر الشيخ

لقي مدحت جادالله، أحد أشهر مدرسي اللغة العربية بمحافظة كفر الشيخ مصرعه، الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي كان قد أصيب به قبل أيام، وتم عزله لكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية وتوفي.وتوفي في وقت سابق اليوم الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الذي أصيب به قبل عدة أيام.وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للفقيدين، لاسيما تلاميذهما، فيما أصدرت جامعة كفر الشيخ بيانًا نعت فيه عميد كلية الهندسة، مقدمة تعازيها لأسرته وتلاميذه.