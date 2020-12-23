هدايا الكريسماس

أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس



ومن الصعب العثور على هدايا رأس السنة مناسبة للجميع لذا تقدم "الدستور" أفكار لهدايا فريدة من نوعها بمناسبة حلول الكريسماس تجعل هذا اليوم أكثر تميز وذكرى حلوة معهم.



بوكيه ورد الكريسماس

بوكيه من الورد المجفف يوضع في إناء فضي مع زهور الكريسماس وقطع الثلج المجسمة وغزال بابا نويل ليبعث روح الكريسماس في المنزل ويكون ذكرى حلوة بين أفراد العائلة.



اسكارفات

الاسكارفات من أهم الإكسسوارات الشتوية التي تتشابه بدرجة كبيرة بين الرجال والنساء، ويمكن اختيارها بالألوان موضة موسم فصل شتاء 2020 - 2021.



مجموعة كرات الكريسماس

يمكن تقديم مجموعة مكونة من 3 كرات بحجم بلون روز جولد مزينة بالخرز والجليتر اللامع فزينة الكريسماس لا تفشل أبدا في نشر روح السعادة في أي منزل.



حقيبة مكياج



يمكن اختيار هدية عبارة عن حقيبة مكياج صغيرة يمكن وضعها في حقيبة اليد، هذه الحقيبة مهمة لتجميع أدوات المكياج ويمكن وضع بعض أدوات المكياج التي تحبها الأخت أو الصديقة بها.



محفظة جلدية

يمكن اختيار محفظة جلدية مصممة مخصوص للشخص بأول حرف من اسمه، أو بالشكل الذي يحبه.



حقيبة

لم تعد فكرة حمل الحقائب مقتصرة على النساء فقط، بل أصبحت هناك حاجة ملحة لدى الرجال أيضًا، لمساعدتهم في حمل أغراضهم أثناء ذهابهم إلى العمل بسهولة، ويمكن الاختيار من بين أشكال مختلفة، تكون أنيقة وملائمة للذين يحملون اللاب توب معهم إلى العمل أو غيره من الأوراق المهمة.



شيكولاتة

يمكن هداء علبة الشيكولاتة المتنوعة المليئة بالشيكولاتة الكلاسيكية إضافة إلى الشيكولاتات التي تكون على شكل شجر الكريسماس أو بابا نويل.



جراب موبايل

يمكن إهداء للشخص جراب جديد للموبايل يحتوي تصميمه على شيء مميز يحبه.





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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 ما يثير التسائل لدى الكثير للبحث عن أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس، وفي ظل انتشار وباء كورونا والإغلاق الذي حل على العالم كله بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء سيحتفل الجميع في منازلهم ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك من دون