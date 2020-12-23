رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:32 م
الكريسماس
الكريسماس
سلمى بدر
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 ما يثير التسائل لدى الكثير للبحث عن أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس، وفي ظل انتشار وباء كورونا والإغلاق الذي حل على العالم كله بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء سيحتفل الجميع في منازلهم ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك من دون هدايا الكريسماس.

أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس


ومن الصعب العثور على هدايا رأس السنة مناسبة للجميع لذا تقدم "الدستور" أفكار لهدايا فريدة من نوعها بمناسبة حلول الكريسماس تجعل هذا اليوم أكثر تميز وذكرى حلوة معهم.

بوكيه ورد الكريسماس

بوكيه من الورد المجفف يوضع في إناء فضي مع زهور الكريسماس وقطع الثلج المجسمة وغزال بابا نويل ليبعث روح الكريسماس في المنزل ويكون ذكرى حلوة بين أفراد العائلة.

اسكارفات

الاسكارفات من أهم الإكسسوارات الشتوية التي تتشابه بدرجة كبيرة بين الرجال والنساء، ويمكن اختيارها بالألوان موضة موسم فصل شتاء 2020 - 2021.

مجموعة كرات الكريسماس

يمكن تقديم مجموعة مكونة من 3 كرات بحجم بلون روز جولد مزينة بالخرز والجليتر اللامع فزينة الكريسماس لا تفشل أبدا في نشر روح السعادة في أي منزل.

حقيبة مكياج


يمكن اختيار هدية عبارة عن حقيبة مكياج صغيرة يمكن وضعها في حقيبة اليد، هذه الحقيبة مهمة لتجميع أدوات المكياج ويمكن وضع بعض أدوات المكياج التي تحبها الأخت أو الصديقة بها.

محفظة جلدية

يمكن اختيار محفظة جلدية مصممة مخصوص للشخص بأول حرف من اسمه، أو بالشكل الذي يحبه.

حقيبة

لم تعد فكرة حمل الحقائب مقتصرة على النساء فقط، بل أصبحت هناك حاجة ملحة لدى الرجال أيضًا، لمساعدتهم في حمل أغراضهم أثناء ذهابهم إلى العمل بسهولة، ويمكن الاختيار من بين أشكال مختلفة، تكون أنيقة وملائمة للذين يحملون اللاب توب معهم إلى العمل أو غيره من الأوراق المهمة.

شيكولاتة

يمكن هداء علبة الشيكولاتة المتنوعة المليئة بالشيكولاتة الكلاسيكية إضافة إلى الشيكولاتات التي تكون على شكل شجر الكريسماس أو بابا نويل.

جراب موبايل

يمكن إهداء للشخص جراب جديد للموبايل يحتوي تصميمه على شيء مميز يحبه.

اقرأ أيضًا:

أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس
أفكار جديدة لاختيار هدايا الكريسماس

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

إصابة أسرة وزير سابق بكورونا: زجاحة عطر كشفت الفيروس

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

أول رد من الحكومة على تحذيرات بعض الدول من زيارة مصر (فيديو)

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

«علاج بالضوء» في وسط مونريال خلال فصل الشتاء

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

أيام زمان

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

غدًا.. المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة الأولى لمعرض أسوان للكتاب

بورسعيد تنظم احتفالات العيد القومي للمحافظة على مسرح الثقافة

الأحد.. «رسالة سلام ومحبة وتفاؤل للعالم» احتفالية بقبة الغوري

«قصور الثقافة» تناقش معايير الحرية في الأديان بالغربية