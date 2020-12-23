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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال صيانة وتغيير كشافات أعمدة الإنارة بالغربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:36 م
أعمال صيانة أعمدة
أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس، بمركز سمنود بصيانة الأعطال بأعمدة الإنارة العامة بالطريق السريع ومدخل قرية الناوية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بأعمال الإنارة العامة من صيانة كشافات الإنارة بالشارع العام بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة.

في سياق متصل، قامت رئاسة حي ثان طنطا بصيانة الكشافات في شوارع (ثروت القديم، شارع أحمد العربي، أبو بكر الصديق، وأحمد عطية بالقرشي)، وتم تركيب كشافات ليد بـ(شارع الشهيد أبوزهرة وشارع إبراهيم عميرة من شارع الملازم غريب) بالسلخانة، وكذلك تمت أعمال صيانة وتركيب كشافات ليد بشارع عبد الفتاح شلبي من شارع الشهيد أبوزهرة بالسلخانة وتركيب كشافات ليد وذراع حديد بشارع حسن دياب، كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتأمين إنارة الكشافات في الشوارع المحيطة بالكنيسة ونقطة الشرطة بقرية محلة مرحوم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بنقل كابينة محول أبو مصطفى بتطاي التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية، وكذلك تم القيام بأعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتى.

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