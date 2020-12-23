بالجليتر والالوان الذهبي والفضي.. كيف يمكن تغيير شكل الاظافر في الكريسماس





تغيير شكل الاظافر في الكريسماس

- رسومات طلاء الأظافر النجوم:

مجرد وضع رسمة بسيطة للنجوم تغير من شكل الأظافر تماما يمكن طلاء الأظافر بلون مختلف أو بالجليتر مع لصق النجوم الجاهزة.



- أشكال رسومات أظافر لموسم الأعياد:

للفتيات التي تبحث عن الإطلالة البسيطة لطلاء الأظافر، يمكن رسم شريط على الجزء السفلي من الأظافر باستخدام الفصوص الذهبية أو الترتر أو الجليتر.



- الأظافر باللون الذهبي:

لا شيء مناسب في الأحتفالات مثل اللون الذهبي او اللون الفضي، يمكن تجربة درجات متنوعة من اللون الذهبي أو الدرجات اللامعة.





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- تدرجات الالوان الأحمر والأخضر من الجليتر:

يمكن استخدام الإسفنجة الخاصة بالمكياج لتطبيق طلاء الأظافر الجليتر بشكل متدرج ويمكن عمل هذا مع طلاء الأظافر الأحمر والأخضر. - تدرجات الالوان الأحمر والأخضر من الجليتر:يمكن استخدام الإسفنجة الخاصة بالمكياج لتطبيق طلاء الأظافر الجليتر بشكل متدرج ويمكن عمل هذا مع طلاء الأظافر الأحمر والأخضر.

ايام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة والكريسماس وتبحث الكثير من السيدات عن طرق لتغيير شكل أظافرهن لكي تتناسب مع اطلالتهن، ويمكن تحقيق هذا من خلال تجربة ألوان جديدة لطلاء الأظافر تتناسب مع أغلب إحتفالات موسم الأعياد.قدمت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقرير عن احدث صيحات طلاء الاظافر المناسبة لاحتفالات الكريسماس لعام 2021 يمكن تنفيذها بسهولة وتزيد من جمال الإطلالة.