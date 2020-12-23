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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

قبل الزرافة سوسن.. «القرد جمعة ونعيمة الفيل» حيوانات تصدرت التريند

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:08 م
الزرافة سوسن
الزرافة سوسن
إسلام جمال
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«سنسن بتفرح».. هاشتاج تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما استقدمت حديقة الحيوان بالجيزة زرافتين "ذكر" من جنوب أفريقيا، حيث عانت الزرافة المعروفة باسم "سوسن" بالوحدة بعد وفاة زوجها.

وأثار اسم الزرافة "سوسن" سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا ليس الاسم الأول الذى يطلق على الحيوانات.

فى هذا التقرير نرصد أشهر أسماء الحيوانات التى أثارت سخرية رواد مواقع السوشيال ميديا:
قبل الزرافة سوسن..

«القرد جمعة».. فاكهة جنينة الحيوانات
يعتبر القرد "جمعة" من أشهر الحيوانات بحديقة الحيوان، والذى يحظى بشعبية عارمة بين رواد حديقة الحيوان، حيث اكتسب القرد جمعة شعبيته بسبب تصرفاته وقدرته على التواصل والتفاهم مع الآخرين.
قبل الزرافة سوسن..
«الفيلة نعيمة».. قتلت زوجها
تعد الفيلة نعيمة من أقدم الفيلة بحديقة الحيوان، وكانت "نعيمة" تعرف بشراستها، بعد أن تسببت في قتل ذكرها، الذي نفق "متأثرا بضربة قوية" منها.

وقد أعلنت حديقة حيوانات الجيزة العام الماضى، وفاتها عن عمر ناهز الأربعون عامًا، حيث تعتبر من أكبر الفيلة سنًا.

جاءت نعيمة، الى حديقة الحيوان عام 1983 برفقة فيل ذكر، لكنه نفق "متأثرا بضربة قوية من نعيمة"، وبقيت هي وحيدة قيد السلاسل لسنوات طويلة بسبب شراستها.
قبل الزرافة سوسن..
«الدبة سلوى».. الأقدم بالحديقة
تعتبر "الدب سلوى" من أقدم الدببة بحديقة الحيوان، يأتى إليها الكثير من محبى الحديقة لرؤيتها والتفاعل معها.
قبل الزرافة سوسن..
«لولو فرس النهر».. دمه خفيف
يعتبر فرس النهر "لولو" من أشهر الحيوانات بحديقة الحيوانات، حيث يبلغ من العمر 15 عاما، الأمر الذى يتهافت رواد مواقع التواصل الإجتماعى للتفاعل معه.
قبل الزرافة سوسن..
«حسين فهمى».. الأسد الأجمل بالحديقة
رغم الأعداد الكبيرة من الأسود الموجودة فى حديقة حيوان الجيزة، فإن أسدًا واحدًا فقط استطاع أن يلفت أنظار زوار الحديقة، ليتوافدوا أمام القفص الموجود به، لمشاهدته والتصوير أمامه، هو الأسد المعروف فى الحديقة باسم حسين فهمى، ويرجع اسمه وشهرته إلى لونه المميز.

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