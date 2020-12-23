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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ96549

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:07 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 480 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96 ألفا و549 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2696 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 64 ألفا و401 حالة، بعد شفاء 381 حالة خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 49 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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