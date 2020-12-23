مبدعات عن 2020: عام صيد الأمل والإنجازات

ـ سعاد سليمان: عام قتل العزلة بالقراءة والنشر

ـ عزة سلطان: 2020 عام صيد الأمل

ـ أميرة بدوي: رغم العزلة إلا أنه عام الإنجازات

ـ نورا ناجي: رغم كل الإحباطات إلا أنه ختامه مسك

يبدو أن عام 2020 هو العام الأكثر سوءا في تاريخ البشرية، وهو ما أشارت إليه بدايته، والتي جاءت محبطة بحصاد كورونا لمئات الآلاف والذي وصل في نهاية العام لملايين البشر، وصولا إلى رحيل عدد من الأسماء الوازنة في المشهد الثقافي المصري والعربي.ورغم كل ذلك إلا أنه يمكننا الإشارة إلى الفرح الذي مر من هنا وجعل من عام 2020 عام للبهجة والفرح والقدرة على الاستمرار، وكذلك القدرة على خلق بدائل جديدة للتواصل في حالة العزلة ما بين الاختيارية والمفروضة في هذا التحقيق نرصد شهادات مبدعات مصر حول حالة الوهج الثقافي والإبداعي، رغم كل الإحباطات.تقول الكاتبة الروائية سعاد سليمان 2020 لم يكن العام الأكثر سوءا رغم أنه كان عاما صعبا بكل المقاييس وجه لنا ضربات موجعة برحيل غادر لعدد كبير من الأصدقاء والكتاب والمبدعين، وعلى المستوى الأدبي قرأت الكثير من الكتب التي تنفجر مكتبتي بها، كان يصعب على كثيرا أني أنفقت الكثير من المال وليس لدي الوقت لقرائتها.ولفتت سليمان إلى أن طبيعة شخصيتها الإيجابية قررت أن تستفيد من الحصار، وخرجت بهذا العام بروايتها هبات ساخنة، ولا يوجد في الكون سعادة أكبر من إتمام عمل إبداعي، لم أكن أشعر بحصار كورونا، كنت أحلق مع أبطال وبطلات الرواية والأماكن التي زرعتهم فيها، لدرجة أنه عندما أتممت كتابة الرواية افتقدت الشخصيات وكنت أبحث عنهم كأنهم شخصيات حقيقية.تقول الكاتبة عزة سلطان: "مثل كائن ليلي يأتي الشروق في خاتمة يومي، وكأم تعلمت الاستيقاظ مبكرًا يأتي الشروق مفتتح وبداية، يُدهشني النور، يأتي بغتة، لأيام طويلة أراقب السماء أنتظر لأرى الصورة الشعرية الحالمة لشمس تمد أذرعها، لكن الواقع يُخبرني بأنه لا يحدث كما علمنا الشعراء، لا يحتاج الأمر لأكثر من لحظات لأجد السماء تتبدل من سواد مقبض لألوان تليق بالبدايات، وهكذا تعلمت.وتستطرد: "من حيث تنظر سوف ترى تختلف زاوية الرؤية في اكتشاف الحياة، وقد تعلمت أن أنظر باتساع، أبحث عن الجمال، وأتجاوز العثرات، ففي حين بدا العام كئيبًا تمتد أيامه مشبعة بوباء لا نعرف له وسيلة للانتشار ولا القضاء عليه، أيام وحدة اجبارية واختيارية، كانت هناك لحظات أخري، أمل أبحث عنه ويتحقق، لحظات سعادة أصنعها، رائحة الخبيز التي ملأت البيت، اكتشاف المحبة في الرفقة، وكتابات من إلهام المحبة والود".وتشير عزة سلطان إلى أن أحد الأصدقاء يقول إن عام 2020 ليس عام المنح لكنه عام اكتشاف المنح، وهذا حقيقي جدًا، بدأ العام بأربع إصدرات لي، وخلاله كتبت عشرات المقالات، واكتسبت خبرات في أكثر من عمل، حتى الأعمال التي أنجزتها ولم أتقاضى أجري عنها، استمتعت وأنا اعمل، اقتربت علاقتي بابني، تحدثنا في أمور عِدة، وصنعنا اتفاقات.. التقيت بصديقاتي، أكدن الود والمحبة، جلسنا كثيرًا وضحكنا أكثر، تبادلنا الدعم والمحبة، المحِن كاشفة، وهذا ما حدث.. أُدرب نفسي على اصطياد الأمل والتفاؤل، أطهو طاقتي الإيجابية، وأنشر رذاذ البسمة، في كل يوم أُغيّر موقعي أكثر من مرة، لا أجد في الإقامة في البيت أمر سيء، ولا فقدان العمل، لكنني أجد مساحات أرحب لأكتب ما أحب، وأنعم بعطايا الله.وتختم عزة سلطان بأن في عام 2020 فتحت لي نوافذ جديدة للنشر، وكلما قرأت الأخبار، أو حزنت للفقد غيرت مكاني ونظرت إلى النور الذي يأتي بغتة، فرحت بكتاباتي وكتابات أصدقائي، عددت ما قرأت وما شاهدت من أفلام.. كان عامًا للصيد، وجاء رزقي وافر من المحبة والإبداع.لم تبخل هذه السنة القاتمة، رغم ما عاصرناه جميعًا، من فقد وألم، وعزلة كانت أقرب للحبس، أن تصالحني في نهايتها. فبالرغم من أن عملي الإبداعي الأول "ست زوايا للصلاة" لم يحظ إلا بمناقشة واحدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول العام، إلا أنني سعدت بقراءات نقدية، من نقاد وصحفيين وقراء، ثم الترشح للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، في ظل ما تعانيه القصة القصيرة من تهميش أمام سطوة الرواية.وتضيف أميرة بدوي: "هذا العام أيضًا انتهيت من ترجمة روايتين للكاتبة الإنجليزية الشهيرة فيرجينا وولف، وهما روايتي غرفة يعقوب، التي ستصدر قريبًا عن مؤسسة ترجمان للترجمة والنشر في الكويت، وسيرة أورلاندو، والتي ستصدر قريبا أيضا عن دار العين بمصر. انتهيت من الترجمة ولم ينته أثر فيرجينا وولف عليّ، كانت الرحلة معها على قدر متعتها، منهكة، سألتقط أنفاسي لبعض الوقت، وأبدأ في مشروعي الروائي الأول. أتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها في العام المقبل، وإن لم تحمل انتصارات كبيرة، يكفينا الشعور بالطمأنينة".تقول الروائية نورا ناجي رغم أن عام 2020 عامًا صعبًا، لا أحد يمكن أن يقول غير ذلك، لكنه في نفس الوقت حمل العديد من اللحظات الطيبة، يمكنني إذا عدت بذاكرتي إلى الشهور الأولى، أن أتذكر فرحة إقامة معرض الكتاب، الفرحة التي ستؤجل في العام الجديد إلى منتصفه، لكنني قادرة على العيش على الذكرى، واستعادة اللحظات الجميلة بصحبة الكتب والأصدقاء، الفرحة الكبيرة لرؤية روايتي الرابعة "أطياف كاميليا" وهي على الرفوف، وهي بين أيدي القراء. فرحة أول حفل توقيع لها، وأول إشادة، وأول طلب إهداء، بالتأكيد هذه لحظات ثمينة لا تعوّض، ولعلها كانت آخر اللحظات التي عشتها براحة بال وبلا قلق، لأن بعدها وفي شهر فبراير، سيطر الرعب من فيروس كورونا على كل شيء، حتى على اللحظات الجميلة التي تمكنت من اقتناصها بين الحين والآخر.وتستطرد: "تداعيات نشر الرواية ظل مستمرًا، ورغم الإغلاق، إلا أن الصدى الطيب الذي لاقته الرواية ظل مستمرًا، عقدت أكثر من لقاء أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي، ووصلني العديد من الآراء الطيبة، ووقتها انشغلت بالتحضير لكتاب "الكاتبات والوحدة" بالتأكيد الكتابة تُنجي من الكثير،وتجعلنا قادرين على تجاوز الصعاب، وهذا ما حدث فعلًا، الأيام مرت، ونُشر كتابي الأول "الكاتبات والوحدة" ولقى أيضًا صدى طيبًا، منحني دفعة كبيرة، ورفع معنوياتي، بالتأكيد شعرت بإنجاز كبير هذا العام، على مستوى الكتابة بالذات، وكان الختام مسك مع ترشح رواية "أطياف كاميليا" لجائزة ساويرس في شهر ديسمبر.وتابعت: "لا يمكن أن أنسى التفاف الأصدقاء والعائلة، اللحظات الجميلة التي قضيناها سويًا سواء افتراضيًا على منصات التواصل الاجتماعي أو خلال لقاءاتنا القليلة في شهور الصيف، أيضًا لا يمكن أن أنسى اللحظات الرائعة مع ابنتي، كل اللحظات التي كانت تمر مرور الكرام فيما سبق، التي كنا نعيشها وكأنها أمر مضمون وعادي، اكتسب طعمًا جديدًا، وربما الشعور بالنعم التي تحيطنا من إنجازات هذا العام أيضًا".وتختتم نورا ناجي قرأت الكثير من الكتب الرائعة، وشاهدت أفلامًا ومسلسلات جميلة، بل وعقدت صداقات جديدة، وشعرت بالكثير من الحب، هذه إنجازات أحمد الله عليها وأتمنى أن أحتفظ دائمًا بهذا الشعور، الشعور بالفرح والحمد والرضا رغم الصعاب والأزمات.