رئيس الوزراء يهنئ «الدستور» بالفوز بجائزة الصحافة العربية





وأعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في نادي دبي للصحافة، عن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دورتها الـ19، واختارت الزميل أحمد عاطف رمضان مدير تحرير جريدة الدستور للفوز بالجائزة عن «فئة الشباب».





جاء ذلك في حفل تكريم استثنائي عقد عن بُعد، وذلك التزامًا بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم.





وقدّم الزميل أحمد عاطف على مدار سنوات عدة من العمل الصحفي، عدد من التحقيقات الاستقصائية الهامة والملفات البارزة، بجانب تقديمه خلال العام الأخير مجموعة من التحقيقات المعمقة التي تكشف خبايا الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيين في سيناء، وتحارب الإرهاب ولجان الإخوان الإلكترونية.

كما قدّم الزميل عدد من القصص الصحفية الإنسانية التي رصد من خلالها معايشات حية مع أفراد القوات المسلحة في سيناء وحربهم ضد الإرهاب الغاشم، ليكون واحد من الصحفيين البارزين الذين قدموا تلك المعايشات للنور ووضحوا للجميع حجم الجهد المبذول من طرف القوات المصرية.

وكان "عاطف" قد تم اختياره ضمن قائمة تضم 12 صحفي حول العالم في مسابقة أفضل صحفي شاب في العالم تحت سن 30 سنة بمؤسسة تومسون فاوندشن 2016، وفائز بجائزة أفضل تحقيق في مصر بمسابقة نقابة الصحفيين المصرية 2017، وترشح سابقًا لجائزة الصحافة العربية (دبي) عن فئة التحقيق الاستقصائى2015، وفائز بجائزة صوت هولندا لمكافحة الفساد.

حصل الزميل على ليسانس أداب قسم إعلام (صحافة) جامعة بنها 2010-2011، صحفي استقصائي مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج)، وأنجز أكثر من 10 تحقيقات استقصائية متنوعين بين التحقيقات التلفزيونية والمكتوبة والعابرة للحدود، وعضوا بنقابة الصحفيين المصرية.