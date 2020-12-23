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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس الوزراء يهنئ «الدستور» بالفوز بجائزة الصحافة العربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:22 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربي، في نسخته الـ ١٩، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبي افتراضيًا في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخليًا وخارجيًا.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفي هذا الصدد، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الصحفيين المصريين الذين حصدوا جوائز الصحافة العربية التي أعلنها المنتدى، في فئات الصحافة الاستقصائية، والثقافية، والرياضية، والسياسية، وفئة الشباب، مؤكدًا أن الرهان سيكون دومًا على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي فى المقام الأول.


وأعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في نادي دبي للصحافة، عن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دورتها الـ19، واختارت الزميل أحمد عاطف رمضان مدير تحرير جريدة الدستور للفوز بالجائزة عن «فئة الشباب».

جاء ذلك في حفل تكريم استثنائي عقد عن بُعد، وذلك التزامًا بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم.

وقدّم الزميل أحمد عاطف على مدار سنوات عدة من العمل الصحفي، عدد من التحقيقات الاستقصائية الهامة والملفات البارزة، بجانب تقديمه خلال العام الأخير مجموعة من التحقيقات المعمقة التي تكشف خبايا الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيين في سيناء، وتحارب الإرهاب ولجان الإخوان الإلكترونية. 
كما قدّم الزميل عدد من القصص الصحفية الإنسانية التي رصد من خلالها معايشات حية مع أفراد القوات المسلحة في سيناء وحربهم ضد الإرهاب الغاشم، ليكون واحد من الصحفيين البارزين الذين قدموا تلك المعايشات للنور ووضحوا للجميع حجم الجهد المبذول من طرف القوات المصرية. 
وكان "عاطف" قد تم اختياره ضمن قائمة تضم 12 صحفي حول العالم في مسابقة أفضل صحفي شاب في العالم تحت سن 30 سنة بمؤسسة تومسون فاوندشن 2016، وفائز بجائزة أفضل تحقيق في مصر بمسابقة نقابة الصحفيين المصرية 2017، وترشح سابقًا لجائزة الصحافة العربية (دبي) عن فئة التحقيق الاستقصائى2015، وفائز بجائزة صوت هولندا لمكافحة الفساد.
حصل الزميل على ليسانس أداب قسم إعلام (صحافة) جامعة بنها 2010-2011، صحفي استقصائي مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج)، وأنجز أكثر  من 10 تحقيقات استقصائية متنوعين بين التحقيقات التلفزيونية والمكتوبة والعابرة للحدود، وعضوا بنقابة الصحفيين المصرية.


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