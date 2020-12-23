رئيس جامعة سوهاج يفتتح مهرجان سوهاج الأول للكتاب 2020

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ومحمد السقا أمين عام اتحاد الناشرين المصريين، ومحمود خلف رئيس لجنة المعارض، وممدوح علي عضو مجلس إدارة الاتحاد معرض سوهاج الأول للكتاب، الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع جامعة سوهاج داخل الحرم الجامعي القديم.وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، والدكتور أسامة رشاد وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع، والدكتور علاء غالب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي ومنسق المعرض.وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الجامعة كمؤسسة تعليمية تؤمن بأهمية نشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر، مشيدًا بمشاركة دور النشر الفعالة وإصرارها على الحضور للمشاركة في معرض سوهاج الأول للكتاب مؤكدًا على أن الجامعة حريصة على توفير كافة الوسائل لإنجاح فعاليات هذا المعرض.وأضاف محمد السقا أمين عام اتحاد الناشرين أن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الأستاذ سعيد عبده يسعى لإقامة سلسلة معارض في محافظات مصر المختلفة خاصة في ظل تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب لنهاية شهر يوليو ٢٠٢١م وذلك بهدف دعم الناشرين المصريين في ظل الظروف الحالية الخاصة بإلغاء العديد من المعارض العربية وكذلك دعم المواطن السوهاجي لتوفير الفرصة لنشر الثقافة والوعي وفقا لما لخطوات الدولة المصرية في التوعية وأن بناء الإنسان يقوم على الصحة والتعليم والثقافة.وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من أجل مصر أن المعرض يتضمن أكثر من ٥٠٠٠ عنوان، في مجالات الأدب، الفكر، كتب التراث، الروايات، قصص الأطفال، والأدب العالمي المترجم، وكتب اللغة والفلسفة، ويشمل المعرض تخفيض يتراوح من ٢٥٪؜ إلى ٤٠ ٪؜ على مختلف الكتب.وأضافت الدكتورة إيمان سلامة منسق المعرض أن المعرض يحظى بمشاركة أكبر دور النشر المصرية من أبرزهم دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، عصير الكتب ودار دون، ويمتد المعرض في الفترة من ٢٣ ديسمبر الجاري حتى ٢ يناير القادم، ويفتح المعرض أبوابه لجميع أفراد الجمهور يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٧ مساءً.وأضاف محمود خلف رئيس لجنة المعارض "أن لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة الماضية وجهت كل مجهوداتها لإقامة سلسلة معارض داخلية لتحريك الماء الراكض والذي تعرضت صناعة النشر في مصر بسبب كورونا لأزمات كبيرة ونظمت اللجنة معرض جامعة السادات واليوم افتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب وسط زخم إعلامي كبير في المحافظة ومشاركة دور نشر كبرى وسيتم الإعلان قريبا عن معارض متعددة في محافظات مصر.