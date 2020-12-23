مؤسسة مترو الجزائر تسجل خسائر 13 مليار دينار بسبب أزمة كورونا

قال علي أرزقي مدير مؤسسة "مترو الجزائر" الأربعاء إن المؤسسة تكبدت خسائر تقدر بـ13 مليار دينار، منذ تعليق خدماتها في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال ارزقي في تصريحات له اليوم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) "تأثرنا كثيرا على المستوى المالي، بسبب الوضع الصحي الذي خلفه وباء فيروس كورونا، لأننا متوقفون منذ 22 مارس الماضي، والخسائر بلغت 13 مليار دينار بالنسبة لجميع وسائل النقل (المترو والترامواي والمصاعد الهوائية).وأوضح أن الخسائر تخص جميع وسائل النقل، مشيرا إلى أن مؤسسته المعنية بتسيير النقل الجماعي قد توقف نشاطها بشكل مفاجئ، مشيرا الى ان الوسيلة الوحيدة التي استأنفت العمل منذ 17 يونيو الماضي هي "الترامواي" لكن بطاقة نقل لا تتعدى 50 % فقط.وقال: إن الوضع المالي حاليا، سجل عجزا كبيرا حيث ان نظام الاستغلال لهذا النوع من النقل، يتطلب صيانة منتظمة حتى في حالة التوقف، مضيفا "كنا مرغمين على الاستخدام اليومي للعربات خلال هذه الفترة ونتج عن ذلك العديد من الاعباء والنفقات لكن بدون اي دخل ".