إسرائيل تعلن عن 4 إصابات بكورونا المتحور 3 منها قدمت من لندن





تفاصيل إصابات كورونا فى إسرائيل اليوم يشار إلى أن إسرائيل سجلت ارتفاعا في إصابات كورونا بلغ 384،169 حالة، بينما الوفيات 3،141 حالة، وعدد المتعافين حتي الآن 351،624 حالة.

جدير بالذكر أن بريطانيا أعلنت اكتشاف إصابتين بسلالة متحورة من فيروس كورونا ويأتي ذلك على خلفية انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ولمنع انتشار العدوى إلى النمسا وبقية دول العالم.

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أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل عن 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور 3 منها قدمت من لندن، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية.